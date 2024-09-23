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搶不到賽車展演票 台中推「賽車餅」讓車迷體驗「賽車滋味」

搶不到賽車展演的票，台中推「賽車餅」讓車迷體驗「賽車滋味」。（圖：市府提供）

搶不到賽車展演的票，台中推「賽車餅」讓車迷體驗「賽車滋味」。（圖：市府提供）

2024/09/23 18:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市將在28日封市政路舉辦國際賽車展演，當天開放3萬張進場第一線觀看門票早已秒殺，不少車迷扼腕，台中市經發局攜手台中市糕餅商業同業公會推出「城市賽車餅」，仿賽車外型的奶油夾心餅乾，酷炫盒裝如同蒐集模型車，今起到30日限量販售，讓民眾也能感受到「賽車滋味」。

經發局長張峯源指出，這次國際賽車展演在台中，吸引國內外遊客齊聚，台中糕餅年產值超過150億元，特別與糕餅公會攜手行銷台中美食，盼藉由國際盛會、異業結合，持續擴大市場商機與能見度。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財表示，賽車運動深受年輕朋友喜愛，此次賽車餅食材原料嚴選國產穀飼雞蛋與法國發酵奶油，夾心外型呈現賽車厚實感，口味方面黃檸檬清爽襯托餅乾奶油香氣、可可夾心主打濃郁豐厚，以黑巧克力製作而成。

經發局指出，城市賽車餅兩種口味共10入，定價299元，9月23日至30日限量販售，販售點包含十間屋手做麵包屋、元明商店、永誠行民生店及精誠店等4個實體販賣據點，店家同時開放網路販售平台線上訂購，也能在9月27日至29日市府廣場「Showrun Party」同歡派對市集購買，詳細訂購資訊可上經發局網頁查詢。

搶不到賽車展演的票，台中推「賽車餅」讓車迷體驗「賽車滋味」。（圖：市府提供）

搶不到賽車展演的票，台中推「賽車餅」讓車迷體驗「賽車滋味」。（圖：市府提供）

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