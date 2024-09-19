大雅中山北路雨水下水道工程開工 明年4月完工

立委楊瓊瓔會勘大雅區中山北路B4幹線雨水下水道新建工程。（記者張軒哲攝）

2024/09/19 11:34

〔記者張軒哲／台中報導〕下水道為防汛超前部署，確保雨水下水道發揮效能，立委楊瓊瓔今（19）日偕同大雅區文雅里里長劉亦銘會勘「大雅區中山北路B4幹線雨水下水道新建工程」視察工程進度。工程已於今年6月17日開工，預計明年4月完工，改善中山北路排水不良問題。

為解決大雅區文雅里中山北路沿線地勢低漥卻無雨水下水道系統，逢大雨經常淹水，居民飽受水患所苦，市府規劃於中山北路興建雨水下水道工程。楊瓊瓔表示，協助爭取前瞻基礎建設水環境水與安全建設計畫4100萬元（中央補助2530萬元）。大雅區中山北路一帶排水問題已存在許久，3個月前正式動工，希望能趕緊完工，讓淹水問題早日改善。

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大雅區中山北路B4幹線雨水下水道系統將在中山北路埋設雨水管涵650公尺，分2期施作。第一期工程施作1350mm管涵（長度153M）、1200m管涵（長度238M）、雨水連接井8座，使周邊地表逕流雨水可以經由雨水下水道工程系統排入大雅排水，以解決當地淹水問題。

文雅里里長劉亦銘表示，里民都很期待這座下水道，由於文雅里中山北路缺乏雨水下水道系統，在颱風豪雨期間無法有效排水，經常宣洩不及，影響居民生活，非常需要這座雨水下水道箱涵以改善淹水情形。

大雅區中山北路B4幹線雨水下水道新建工程開工。（記者張軒哲攝）

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