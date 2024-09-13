獨家》案情轉折！台中男泡泡浴墜樓亡 疑「孵蛋機」助興釀悲劇

陳男從圖中10樓墜落身亡。（民眾提供）

2024/09/13 06:15

首次上稿 00:30

更新時間 06:15

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區10日驚傳25歲陳姓男子全身赤裸，從10樓墜落後送醫搶救不治，由於太過離奇引發熱議。而最新案情曝光，經查，陳男當時與女友在屋內大玩情趣水砲仗，加上疑以網稱「孵蛋機」的大麻煙彈助興，結果跑到陽台全裸陳男疑滑倒，因太過濕滑連女友都拉不住，因而衍生墜樓憾事。

台中市消防局當天上午9點47分獲報，北屯區九龍街發生墜樓事件，立即調派救護車到場，救護人員到場發現，25歲陳男全身赤裸倒臥地面，緊急醫搶救，仍因傷重宣告不治。經查，陳男目前無業，與女友黃姓女大生4月間才認識，女友與家人同租住案發大樓10樓，當天因家人外出旅遊，陳男應女友之邀前往。

案發後黃女在警方陪同下進入屋內，發現臥室、客廳及陽台滿是泡泡水，地板則散落多只裝有肥皂水及洗髮精的寶特瓶，兩人全裸在屋內互抹沐浴孔，追逐嬉戲大玩「情趣水仗」，期間陳男突跑到陽台攀爬女兒牆，向女友告知「想看一下風景」，未料卻因身體濕滑不慎滑出女兒牆。

此時黃女見狀大吃一驚也衝上前阻止，但因自身也是全身濕滑根本拉不住，眼睜睜見陳男墜樓身亡，由於陳身材魁梧，身高超過180公分，而陽台女兒牆高約110公分，陳男抬單腳就可以輕易跨過去，警方現場採證時，在屋內發現疑似毒品，讓該案增加更多想像空間。

警方報請檢方相驗時，指示對陳男抽血、黃女採尿送驗，以釐清事發經過及確切死因，但排除外力介入及他殺可能，遺體不需解剖，發還家屬辦理後事，經了解，黃女尿液經送驗呈陽性吸毒反應，與陳男戲水打水仗當下，疑還以網稱「孵蛋機」的大麻煙彈助興，未料樂極生悲，而警方也在12日將黃女依毒品罪嫌送辦。

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警方在案發大樓一樓採證。（民眾提供）

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