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    台中25歲男偕女友玩情趣泡泡浴全裸墜10樓亡 推嬰兒車路過民眾嚇壞

    陳男全裸墜落瞬間，一旁還有民眾推著嬰兒車散步。（民眾提供）

    陳男全裸墜落瞬間，一旁還有民眾推著嬰兒車散步。（民眾提供）

    2024/09/11 11:34

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市25歲陳姓男子昨到女友住處玩泡泡浴「情趣水仗」，疑身體濕滑自10樓陽台失足直墜死亡，當時影像被相關監視器清楚拍下，他全裸面朝上砸中機車及花盆後重摔地面，場面驚悚，案經警方報請檢方相驗，雖排除他殺可能不需解剖，但指示對陳男抽取檢體送驗，釐清案發經過。

    經查，陳男與女友今年4月間才認識，案發地點是女友位在北屯區的大樓10樓住處，昨上午救護車到場時，陳男全身赤裸倒臥在地面，已失去呼吸心跳，女友也是全身濕透，衣著不整，跑到一樓關心狀況並陪同男友就醫，但陳男送醫急救後仍因傷重不治，女友隨後會同警方折返住處釐清案情。

    鑑識人員到場調查，屋內客廳、浴室到陽台都是大量水漬及泡沫，地上還散落多個裝有肥皂水的寶特瓶，經了解，當時兩人全裸在情趣戲水，還互噴肥皂水泡泡助興，陳男突然告知「想看一下風景」，隨即跑到陽台抽菸並攀爬欄杆，疑因身體濕滑抓不穩，不慎墜落地面釀成悲劇。

    而墜落畫面也隨之曝光，只見陳男全身赤裸，臉部朝上重重落下，倒臥血泊無生命跡象，擺在一樓騎樓的機車、花盆也被陳砸中毀損，破碎物品四散，且當下還有民眾正推著嬰兒車在散步嚇壞，場面驚悚。

    案經警方通知陳男家屬，並報請檢方會同法醫相驗，確認死者後腦創傷，其他身體部位無明顯外傷，初判死因為高處墜落致死，無外力介入排除他殺可能性，但為了釐清案發經過與死因，檢方仍指示對陳抽取檢體送驗，但不需解剖，遺體發還家屬辦理後事。

    警方鑑識人員在案發大樓墜落地點採證。（民眾提供）

    警方鑑識人員在案發大樓墜落地點採證。（民眾提供）

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