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中市議員批垃圾愈減愈多 環保局：樹枝採破碎再回收並試辦隨袋徵收垃圾費

避免民眾垃圾未分類，環保局會破袋檢查（市府提供）

避免民眾垃圾未分類，環保局會破袋檢查（市府提供）

2024/08/28 13:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市議會今天進行市府112年總決算審查，市議員劉士州表示，根據審計報告，台中市近110至112年度3年度一般垃圾產生量急遽上升，112年度數量為六都第一，未達成減量目標反而增加，而塑膠及橡膠製品類資源回源回收量增幅高達26.51％，審計處難道都不懲除相關單位嗎？要求環保局乾脆實施垃圾隨袋徵收。

環保局長陳宏益表示，資源回收量增加達了3成是表示民眾已有做垃圾分量，但是塑膠使用量還是增加，會進行宣導；另外，過去垃圾量增加是因為樹枝增加，現今已先將樹枝破碎，進行生質能源，再進行利用，也會破袋檢查，現今已試辦「隨袋徵收」垃圾費

台中市審計處長吳錦祥表示，持續監督，要求改進，也要求環保局要想出措施，讓市民遵守。

劉士州表示，根據審計處的報告，推動各項垃圾減量措施，但近3年度平均每人每日一般垃圾產生量分別為0.46公斤、0.62公斤及0.66公斤，112年度為六都最高，未達成減量目標反而增加，有待積極研議有效改善措施。

劉士州更強調，塑膠及橡膠製品類資源回收量由110年度9萬3千餘公噸，上升至112年度11萬8千餘公噸，增幅高達26.51％，增加快3成，要求審計處要監督。

環保局長陳宏益表示，資源回收量增加，代表市民有做垃圾分類，但是塑膠用品還是相當多，會向市民宣傳少用塑膠類用品。

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