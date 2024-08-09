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首創家居紡織品回收 彰縣新制7月垃圾驟減近23％、5324公噸

全國各縣市環保局官員在環境部長彭啓明親自率隊，前來彰化縣觀摩，特別關注溪州焚化廠的垃圾落地檢查過程，感受彰化垃圾大作戰有成。（環保局提供）

全國各縣市環保局官員在環境部長彭啓明親自率隊，前來彰化縣觀摩，特別關注溪州焚化廠的垃圾落地檢查過程，感受彰化垃圾大作戰有成。（環保局提供）

2024/08/09 15:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣目前僅有1座溪州焚化廠，去年處理垃圾達30萬噸，每日人均垃圾量為0.613公斤，超過全國平均。今年7月1日開始，彰化縣推動擴大回收範圍與強制分類破袋檢查，新制實施一個月後，統計各鄉鎮垃圾進場量顯著減少，較去年同期減少5324公噸，單月減量率達22.96%，超過環保局設定目標。

環保局表示，廚餘回收總量提升一倍以上，資源回收物增加約15%，而彰化縣更是全國首個將家居紡織品納入回收項目的縣市，7月回收約100噸的廢棄枕頭、棉被和絨毛玩具，預期家居紡織品可年減500至1000噸垃圾，目前已經達成減量目標的10%至20%，樂觀看待今年底即可達標。

環境部長彭啓明本週親自率隊前來彰化縣觀摩，特別關注溪州焚化廠的垃圾落地檢查過程，新制最大的改變在於提高垃圾車進場檢查標準，若垃圾中含有12件以上應回收廢棄物或30%以上的廚餘，將整車退運並記點8點，違規累計達24點，相關清潔隊員須接受教育訓練，並影響年度考核評分。

儘管7月底強颱凱米來襲，全縣垃圾量一度暴增，但7月全月垃圾總量仍僅17868.28公噸，較去年同期減少5324.92公噸，減量幅度達22.96%，顯示新制有效促進垃圾與廚餘的徹底分類，提升了焚化廠的處理效能。

彰化溪州焚化廠運營超過20年，因設備老舊曾面臨處理困難，2022年投入5.5億元進行設備更新，去年11月已完成28項設備升級，焚化廠效能達到設計處理量的90%以上，使老舊設備成功「回春」。

彰化垃圾新制最大的改變在於提高垃圾車進場檢查標準，若垃圾中含有12件以上應回收廢棄物或30%以上的廚餘，將整車退運並記點8點，違規累計達24點，相關清潔隊員須接受教育訓練，並影響年度考核評分。 （環保局提供）

彰化垃圾新制最大的改變在於提高垃圾車進場檢查標準，若垃圾中含有12件以上應回收廢棄物或30%以上的廚餘，將整車退運並記點8點，違規累計達24點，相關清潔隊員須接受教育訓練，並影響年度考核評分。 （環保局提供）

今年7月1日開始，彰化縣推動擴大回收範圍與強制分類破袋檢查，新制實施一個月後，統計各鄉鎮垃圾進場量顯著減少，較去年同期大減5324公噸，減量顯著。（環保局提供）

今年7月1日開始，彰化縣推動擴大回收範圍與強制分類破袋檢查，新制實施一個月後，統計各鄉鎮垃圾進場量顯著減少，較去年同期大減5324公噸，減量顯著。（環保局提供）

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