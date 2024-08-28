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    參山處挽救谷關觀光 9/1起住宿滿2千送5百消費券

    谷關風景區景色優美適合泡湯踏青。（記者張軒哲攝）

    谷關風景區景色優美適合泡湯踏青。（記者張軒哲攝）

    2024/08/28 10:12

    〔記者張軒哲／台中報導〕今年國旅低迷，谷關風景區訂房率不佳，為協助谷關風景區提升訂房率，吸引遊客到谷關泡湯消費，觀光署參山國家風景區管理處9月1日起推出「泡好湯 A好康」活動，民眾於平日（週一至週五）到谷關9家特約飯店住宿或消費，滿2千就送5百元消費券。可持消費券到谷關在地特色餐廳、農產市集與文創手做工作坊等47間店家抵用消費，不僅泡好湯還可吃美食買好物。

    谷關社區發展協會理事長尹敬倫表示，花蓮地震後遊客人數明顯下滑，暑假遊客不如預期，這次中秋節在週二又沒有連假，谷關溫泉飯店業士氣低迷。

    參山處長曹忠猷今日指出，0403花蓮大地震波及梨山谷關觀光，繼梨山與在地協會合作推出團客20人以上住宿兩晚即補助一萬元方案後，在谷關也與業者合作推出住宿促進方案。適值梨山谷關將進入秋天楓紅季節，為國旅泡湯賞景的最佳選擇。目前谷關地區交通順暢，9月起參山處推出谷關旅遊促進方案將發送總數50萬元的消費券。民眾只要來谷關住宿消費即可獲得，歡迎民眾把握機會秋遊谷關。

    參山處表示，民眾只要在9月1日至10月31日平日期間（週一至週五），於谷關地區特約飯店住宿或消費2000元以上，向消費飯店登錄後，即可兌換500元特約商店消費券！9家合作飯店包括惠來谷關溫泉會館、統一渡假村谷關溫泉養生會館、谷關溫泉飯店、神木谷假期大飯店、龍谷觀光飯店、谷關明治大飯店、麗池山水溫泉會館、露泉渡假溫泉館、四季溫泉會館。民眾只要住宿一間房（房價2000元以上，不限房型）可兌換500元消費券，二間房可兌換1000元消費券，以此類推！可以抵用消費券的27家特約商店，則包括谷關地區連鎖便利商店、在地原民餐廳、商品店及小吃店等，以及谷關溫泉廣場假日市集20個攤位。

    參山處表示，自由行旅客到谷關、梨山旅遊，配合觀光署推出「在地有腳」免費接駁服務，可事先向住宿飯店預約，可自台中高鐵站來回接駁服務。

    龍谷觀光飯店是谷關老牌飯店之一，房間面對大甲溪畔。（記者張軒哲攝）

    龍谷觀光飯店是谷關老牌飯店之一，房間面對大甲溪畔。（記者張軒哲攝）

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