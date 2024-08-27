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    奇觀！台中隔一座橋兩樣情 停車格一位難求vs.空蕩蕩無人停

    台中太平區祥順路一段（欣豐橋以北）的汽車停車格，因未收費遭部分車主長期占用，甚至誇張蓋起防塵布當成私人車位。（記者陳建志攝）

    台中太平區祥順路一段（欣豐橋以北）的汽車停車格，因未收費遭部分車主長期占用，甚至誇張蓋起防塵布當成私人車位。（記者陳建志攝）

    2024/08/27 19:54

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市路邊停車格共有5萬1千多格，其中有1萬3千多格未收費，這些未收費的路邊停車格，經常遭特定車主當成私家停車格長期占用，讓有停車需求的民眾無處停車，太平區祥順路一段，還因欣豐橋以南路段已收費停車，但以北還未收費，出現一橋之隔，一邊是整排停車格幾乎沒人停，另一邊卻是一位難求的奇特景象，民眾都希望既然畫了停車格能早日收費，落實使用者付費。

    台中市路邊汽車停車格共有5萬1千多格，其中只有3萬8千多格收費，尚有約25%，1萬3千多格未收費，以大里區來說，收費停車格有717格，未收費有430格，主要在大峰路和公園街；太平區收費停車格有913格，未收費有83格，主要在環太東路和祥順路一段（溪洲路至中山路）。

    這些未收費的路邊停車格，經常遭車主長期占用，以太平區祥順路一段（欣豐橋以北）來說，因目前還未收費，整排停車格不但整天都一位難求，更有車主誇張直接在車子上蓋上防塵布，當成自家停車位長期占用，反觀僅一橋之隔的祥順路一段（欣豐橋以南）共191格的停車位，今年3月1日開始收費停車，兩邊的停車格經常一片空蕩蕩。

    市府停管處表示，包括太平、大里還未收費的路邊停車格，都已陸續規劃停車收費，其中祥順路一段停車格遭占用，已拜訪里長盼早日納入收費，並強調公有停車場收費條例經議會修正通過，停在路邊同一車格，將從過去停超過15天拖吊，改成超過7天就會被拖吊，請民眾不要長期占用。

    台中太平區祥順路一段（欣豐橋以北）路段的汽車停車格，目前未收費，遭部分車主長期占用，整天幾乎都一位難求。（記者陳建志攝）

    台中太平區祥順路一段（欣豐橋以北）路段的汽車停車格，目前未收費，遭部分車主長期占用，整天幾乎都一位難求。（記者陳建志攝）

    台中太平區祥順路一段（欣豐橋以南）路段的汽車停車格，今年三月開始收費停車，停車格經常一片空蕩蕩。（記者陳建志攝）

    台中太平區祥順路一段（欣豐橋以南）路段的汽車停車格，今年三月開始收費停車，停車格經常一片空蕩蕩。（記者陳建志攝）

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