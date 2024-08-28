台中麥當勞驚見「蟑螂漢堡」！妹子崩潰：差一點下肚

台中一名女網友咬了一口漢堡，準備將生菜挑掉時，意外發現裡面出現一隻蟑螂屍體。（圖擷取自Threads）

2024/08/28 11:12

首次上稿8/27 19:39

更新時間8/28 11:12（新增麥當勞致歉退費）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣食安問題不斷，如今連麥當勞也淪陷了！台中一名女網友使用外送叫麥當勞，餐點到手後，當她準備將漢堡中的生菜挑掉時，意外發現裡面夾著一隻蟑螂屍體，嚇得她趕緊拿手機錄影蒐證，並痛批，「這種事也被我遇到了……麥當勞你要不要檢討一下」。貼文曝光後，引起網友熱議。對此，麥當勞致歉並退還費用，同時要求餐廳加強管理與人員訓練，相關設備重新清潔消毒，避免類似事件再次發生。

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一名女網友在 Threads發文PO出一段影片並表示，她與男友使用外送平台訂購麥當勞台中新時代店的餐點，然而，漢堡到手原PO咬了一口後，想把生菜拿掉，一打開竟發現一隻小蟑螂的屍體，令她感到驚恐，「真的就差一點點就下肚了，超噁、噁爆！」。

根據影片內容顯示，可見漢堡被咬了一小口，原PO男友將麵包翻起，一隻蟑螂竟出現在麵包和生菜之間，儘管他甩動麵包多下，蟑螂還是被美乃滋牢牢固定住，更驚悚的是，蟑螂與原PO咬下的缺口處離的相當近，若是沒發現恐怕下一口就會下肚。

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「麥當勞欸我要吐了，我以為他們很乾淨」、「以後都要先檢查再吃了」、「在國外你可能發財了」、「生菜救了你」、「台灣要變成蟑螂國了，今年從飲料到食物到處都發現有小強，從只是看到、甚至吃到半截屍體……現在連最乾淨的速食店也有小強出沒」。

另外，也有不少苦主分享，「上個月也是吃漢堡直接急性腸胃炎，上吐下瀉」、「麥當勞不意外，之前我弟點雪碧結果裡面加到消毒水，半夜跑去掛急診」、「之前有一次去早餐店買豆漿，吸管插下去的第一口就喝到小強，從此不敢再喝早餐店的豆漿，永生難忘」，其中有位網友貼出漢堡裡夾帶標籤的照片，並表示「哈哈哈哈南投吃標籤」。

原PO也在留言區透露，目前麥當勞台中新時代店已來收走食物，週日才會再致電處理後續賠償事宜。

麥當勞聲明表示，麥當勞重視食品衛生與顧客用餐經驗，接獲反映後，除餐廳主管立即拜訪顧客致歉，關心身體狀況並退還費用；同時，要求該餐廳加強管理與人員訓練，相關設備均重新清潔消毒，避免類案再次發生。

一名網友在南投麥當勞購買勁辣雞腿堡，裡面夾帶法式香草蕈菇醬的標籤紙。（圖擷取自Threads）

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