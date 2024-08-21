盧秀燕颱風期間二出二進台美 議會專案報告被譏心繫市民還是演戲

盧秀燕颱風期間二出二進往返台美，議會專案報告被譏心繫市民還是演戲。（記者蘇孟娟攝）

2024/08/21 15:14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕7月出訪美國行程，受凱米颱風攪局二出二進飛美引起關注，盧秀燕今在議會報告訪美成果，多名議員質疑，凱米颱風造成和平區橋斷路不通、大停電下，盧卻颱風警報一解除立刻訂機票當晚飛出去，救災工作丟給基層，「心繫市民還是演戲」；盧秀燕強調，防颱與城市外交都是重要工作，她都要做好。

盧秀燕上任5年多來7月22日首度訪美，原訂出訪10天，因凱米颱風威脅擴大，抵美落地6個多小時後她獨自折返坐鎮防颱會議，直到26日颱風警報除又二度赴美，短短一週二出二進台美，引發關注。

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民進黨議員陳俞融說，市長要出訪美國她都支持，問題是凱米颱風上午才解除警報，她竟下午訂機票當晚就飛美，當時梨山橋斷、和平區大雪山停電6天，垃圾堆出垃圾瀑布，積流的垃圾水全流進供應原市區民生用水的德基水庫，偏鄉市民比僑胞還不重要嗎，市長把勘災、救災工作丟給基層，自己赴美鋪陳政治大路，且盧任內新締交姊妹數迄今掛零，二出二進台美到底是在演戲還是心繫市民。

民進黨議員陳淑華則質疑她訪美前已有不少氣象資料預測凱米颱風會直撲台灣，但她仍赴美，之後飛來飛去，決策能力讓人質疑；更離譜的是高調返國還叫應坐鎮指揮防颱事務副市長及消防局長去接機，心繫市民都是假的；議員張芬郁也質疑，颱風假放假宣佈亂調，甚至竟然深夜11點多才宣佈。

國民黨議員陳政顯及林霈涵、黃佳恬、黃馨慧均肯定市長有城市外交責任，況且若非市長心繫台中，誰願意一週內台美兩地跑，顧台中與拚外交哪件事不應該做；陳政顯、黃佳恬指出，前市長林佳龍在任4年出訪12次，台南市長也出訪多次，鼓勵盧秀燕多出訪，去慰問僑胞、進行城市外交，更要吸引投資。

盧秀燕強調，她考量已解除警報才再度赴美，和平區道路搶通前，有派人力送水及糧食，很多人說她急著二度赴美是為了已安排好的僑界演講，實情是出訪的姊妹市聖地牙哥市是全美第8大城，對方正值選舉，配合她到訪已特地排開行程，基於誠信及禮貌當然要儘量赴約，防颱及城市外交都是重要工作，她都要做好。

盧秀燕強調防颱與訪美城市外交均是重要工作，她都要做好。（記者蘇孟娟攝）

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