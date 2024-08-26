東豐快工程最大挑戰「公老坪山隧道段工程」開標 拚2029年全線完工

東豐快隧道工程有望下半年開工（市府提供）

2024/08/26 18:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市東勢豐原生活圈快速道路工程重大突破，最具挑戰性的要徑「第一標公老坪山隧道段工程」，挑戰打造「台中市單一長度最長」的隧道，目前已於8月19日順利完成開標，並於21日進行採購評選，預計近期完成決標公告，並進行簽約及後續動工，象徵著台中市交通建設的新里程碑，力爭在2029年全線完工。

建設局強調，這是東勢豐原生活圈快速道路工程繼市政路二標工程中，締造全國最大規模的管冪工法及興建橋樑最大寬度的脊背橋之後，另一個重大挑戰的工程。

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建設局長陳大田表示，被視為「山城生命救援線」的東勢豐原生活圈快速道路正如火如荼的施工中，工程分為5個標案，除了第四、五標已完工、第三標施工中及第二標規劃設計中外，連接國道4號豐勢交流道至石岡段的第一標工程是最具困難挑戰的隧道工程，目前正在進行採購招標作業，近日也由採購評選委員會選出最有利標廠商，將依程序續行決標作業。

陳大田表示，東豐快速道路是盧市長的重要施政計畫，其中第一標隧道段工程規模龐大，全長約2公里，總預算達57.45億元。歷經4次招標，市府建設團隊克服諸多挑戰，成功打破國內重大工程的招標瓶頸，更力爭在2029年全線完工。

東豐快最具挑戰性的要徑「第一標公老坪山隧道段工程」，將打造「台中市單一長度最長」的隧道（模擬圖，市府提供）

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