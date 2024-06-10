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獨家》生魚片+裸女上桌！台中招待所玩很大 罕見「女體盛」曝光

正妹幾乎全裸躺在桌面上，重點部位全用鮮花點綴，身體則放上生魚片、壽司等。（民眾提供）

正妹幾乎全裸躺在桌面上，重點部位全用鮮花點綴，身體則放上生魚片、壽司等。（民眾提供）

2024/06/10 00:22

〔記者許國楨／台中報導〕台中市私人招待所林立，越晚開的越豪華，除飯局妹外也流行火辣的舉牌妹舞者，但這兩天有一處招待所玩很大，引進所謂的「女體盛」，只見一名幾乎全裸正妹躺在桌面上，重點部位全用鮮花點綴，身體則放上生魚片、壽司等食物，光看就衝擊視覺感官，至於好吃與否，有參與者說，「真的沒有特別細嚐」。

日本擁有獨特的「女體盛」文化，意即把裸體女性當作器皿餐具，在身體上放生魚片和壽司等食物，也可稱呼裸體料理，再供饕客用筷子夾取食用，以滿足視覺、味覺上的刺激與滿足，但在台灣僅有少數店家私下對熟客進行相關服務，一般民眾往往只能從影片或網路看到，沒想到這兩天竟在台中市真實呈現。

民眾「小政」說，前天與多位友人一起到某招待所，原以為只是單純喝酒唱歌，期間再找飯局妹或是舉牌妹熱舞助興，沒想到竟是直擊一場罕見的「女體盛」，當時該名正妹幾乎全裸躺在桌面上，僅用竹葉或花朵遮住私密處後，再由料理人一一放上生魚片、壽司等食材，全程都得保持靜止狀態，相當辛苦。

「小政」說，由於是第一次看到，難免有視覺上衝擊，拿起筷子後一度不知從何處下手，直到友人提醒才得知，「女體盛」視食材高級程度，一餐要價起碼6萬元起跳，由於生鮮食材遇上高溫或是體溫，容易使新鮮度下降，因此得在一定時間內食用，加上當時約十多人用餐，只記得該正妹的胸部很大，很擔心夾錯地方，仍留下深刻印象。

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