中市觀旅局積極辦理國際行銷 推展台中觀光

2024中市府觀旅局赴韓國辦理觀光推介會。（觀旅局提供）

2024/06/09 10:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局為推廣台中旅遊，積極赴海外參加旅展、辦理B2B觀光推廣活動、接待來自世界各國的媒體及旅行業踩線團，也參加國際會議、與國際友好城市互邀參訪交流，吸引海外旅客造訪台中。

觀旅局長陳美秀表示，疫情解封後，觀旅局鎖定主要目標市場，赴泰國、馬來西亞、新加坡、越南及日本等地參加旅展，並根據各國旅客的偏好，精心設計主打亮點，推薦逢甲夜市、高美濕地、台中國際花毯節暨花海等，並包裝台中的旅遊行程，創造海外遊客的觀光消費動機；並攜手旅宿業、觀光工廠、歷史古蹟、伴手禮等業者共同行銷，將台中的旅遊魅力推向國際。

陳美秀說，除參加旅展，市府也積極與國際航空公司合作，開通更多直飛航線，提升海外旅客前來台中的便捷性。除今年與德威航空及星宇航空合作機上雜誌，行銷宣傳台中觀光資源；星宇航空自今年4月2日啟航台中-峴港直飛航班後，也邀請峴港當地組團旅行社到台中踩線。

另德威航空由台中往返韓國仁川機場成為定期化班機，觀旅局也赴韓國辦理觀光推廣會，並促成釜山組團旅行社與台中地接旅行社簽署合作意向書，顯示在市府團隊的努力下，韓國市場不斷擴大；此外，台灣虎航也將在今年7月啟航台中-東京、台中-名古屋、台中-釜山航線，造福中台灣民眾出國旅遊，也帶動國外旅客來到中台灣旅遊。

觀旅局更自去年下半年起，接待泰國網紅、美國公共電視台、日本作家、馬來西亞穆斯林網紅等媒體，以及新加坡、馬來西亞、菲律賓馬尼拉、克拉克、宿霧、日本、越南胡志明和峴港、印尼等國外旅行社踩線團，至今已接待逾9個國家的媒體及旅行社，不斷將台中景點行銷至海外。

此外，台中市與日本大分縣中津市、佐伯市、山梨縣北杜市，簽署自行車旅遊友好協定，邀請日本來賓來台中參加自行車活動，飽覽台中山海美景，帶動運動觀光交流；台中市與日本名古屋市互為觀光友好城市，雙方也互相派員參加台中國際踩舞嘉年華及名古屋真中祭，2020年起並於名古屋舉辦「台中夜市」，獲熱烈迴響，今年市府也將率隊前往名古屋參加真中祭及名古屋台中夜市，持續透過活動交流展開熱絡交誼。

今年下半年，觀旅局並將參加菲律賓、泰國、馬來西亞、日本旅展，並取得2024台越觀光合作會議及2026全球城市旅遊振興機構（TPO）論壇主辦權，希望透過國際觀光會議的辦理，增加觀光推廣的深度與廣度。

台中市觀光旅局去年在名古屋舉辦「台中夜市」，以吸引海外遊客。（觀旅局提供）

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