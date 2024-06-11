「車震」全都錄……碩士男逼一夜情靚女繼續當砲友

有碩士學位的陳男，與在醫院工作的小芳一夜情後，以公開聊天5秒就發生性關係的錄影，脅迫小芳繼續當炮友。情境照，與新聞無關。（資料照）

2024/06/11 15:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕具碩士學歷的陳姓男子，與在醫院工作的女子小芳首度約會，就在路旁「車震」，這是「一夜情」，小芳想甩人，陳男卻以車上的行車記錄器，錄到兩人於車內，聊天僅5秒即發生性關係的過程，逼小芳與他再見面繼續發生關係，否則要把影片寄給醫院且公開於臉書，他還跟蹤小芳到醫院，一夜情惹出大麻煩的小芳無奈報警，台中地院依恐嚇與跟蹤騷擾罪，各判徒刑3月與判刑50日，可易科罰金共約14萬元。

判決書指出，碩士畢業、未婚的陳男，去年（2023年）10月18日於網路上，認識在台中市某醫院工作的女子小芳（化名），兩人6天之後，於同年月24日首度約會見面，陳男開車抵達小芳住處附近，把車停在路旁，兩人隨即發生性關係（俗稱車震），陳男自述是聊天5秒就發生關係，小芳之後拒絕再與陳男見面，這原本是「一夜情」，事後兩人各不相干，但陳男卻威脅小芳，繼續見面並發生性行為。

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陳男先傳訊息，恐嚇小芳「怕你的鄰居家人不相信我們是砲友，我可以給他們看行車紀錄器的影片嗎？證明一下真的有在家門口5秒X妳……」，「要上網搜尋自己的作品。今天是你最後的期限，不處理事情不會消失，明天開始，我一天寄一間分院，最後才寄給台中，檢舉你上班超閒，約打砲……」，「每天都在等待，醫院通知你，收到截圖，家人通知你，我出現在你家嗎？」

另外，陳男也傳訊息給小芳的妹妹與朋友，請代轉訊息給小芳，從去年11月9日至11月10日之間，他還到醫院跟蹤監視小芳，傳訊息給小芳，告訴小芳當天身上的衣服，包括「昨天黑外套，口罩，左手紅包，右手包裹，今天穿動手玩的那件衣服，還是你的衣服的都是花的？」小芳深感畏懼而報警，檢警並於去年12月4日搜索傳喚陳男。

台中地院審理時，陳男坦承犯行，法官認為他上述行徑導致小芳心生畏懼，衍生安全危害，且未顧及尊重小芳意願，影響小芳日常生活，迄今尚未與小芳達成和解，但考量他沒有前科，素行良好，恐嚇危害安全罪判刑3月，跟蹤騷擾罪判刑50日，皆可易科罰金與上訴。

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