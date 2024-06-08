端午粽飄香！台中在地媽媽賣27元庶民肉粽 排隊人潮不斷

民眾大清早排隊買肉粽。（讀者提供）

2024/06/08 12:42

〔記者蔡淑媛／台中報導〕不只中秋節蛋黃酥名店排長龍，端午節吃肉粽，台中郊區在地媽媽包的肉粽好吃到聲名遠播，一顆只賣27元，號稱「庶民肉粽」，位於外埔的田媽媽肉粽從上個月初就開始排隊，現在隊伍更是排到1、200公尺，不少在地鄉親受外縣市親人之託，一早6、7點就去排，店家動員10多人包粽，仍供不應求，限定一次只能買2串，有民眾幫親友連續排了10幾天，買了600個多顆。

外埔田媽媽肉粽號稱庶民肉粽，飄香30幾年，價格長期維持在20元，近年才慢慢從22、23到調漲至27元，仍然非常親民，加上料多實在，非常熱銷，平日購買人潮絡譯不絕，端午節前店家出動10多名在地媽媽包肉粽，火力全開不中斷，老闆娘與兒子也一早7點就開始炒料、包粽、蒸粽，現包現蒸等上3個小時，排隊人潮仍不中斷，隊伍愈來愈長。

吳小姐說，3、4年前吃到友人送的田媽媽肉粽，驚為天人，有菜脯、香菇、滷肉、紅蔥頭、蝦米等配料，尤其豬肉塊是腿肉，加上粽子靈魂菜脯炒得鹹香，味道傳統道地又好吃。

吳小姐說，3年來每次端午節前都去排隊買肉粽，也愈來愈多親友託她購買，有台北也有高雄慕名要買，她從5月中旬就去排隊，一早7點已經有人在排，得等到9點多才拿到，一次限購2串，每串20個，有時她會排上2輪，這波已經買上600多顆。

民眾大清早排隊買肉粽，人龍綿延1、200公尺。（讀者提供）

民眾大清早排隊買肉粽，人龍綿延1、200公尺。（讀者提供）

10多名在地媽媽包粽。（讀者提供）

10多名在地媽媽包粽。（讀者提供）

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