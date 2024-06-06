台中「經貿段6、8地號」招商流標 經發局：將修改條件

水湳經貿園區「經貿段6、8地號」流標，經發局表示，會聽取意見後修正招標條件。（市府提供）

2024/06/06 09:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位於台中水湳經貿園區「經貿段6、8地號」土地設定地上權招商案5月底開標，但因無人投標而流標；經發局詢問業者原因，在於量體太大，底標太高，不利於未來的獲利，業者只能先觀望，經發局長張峯源表示，在參考業者意見後，會進行修改招標的條件，如權利金下修或者分兩塊地招標後再行招標。

水湳經貿園區「經貿段6、8地號」廣達3.86公頃，底標93億多元，經發局在5月31日進行開標前，曾在今2月舉辦招商說明會，當時參加說明會的業者有新光人壽、國泰人壽及南山人壽等壽險集團參與，一般都認為應該順利完成招商，不過，5月31日流標。

有業者認為大的招標往往都一次成功，此案量體太大，權利金近94億，即使接近標金，未來還要興建飯店百貨公司等動輒上百億元建物，等於需要龐大的資金卡在此開發地，不管是台灣其他縣市，業者都會先觀望。

經發局長張峯源表示，水湳經貿園區「經貿段6、8地號」之所以流標，在於業者認為量體太大，由於權利金達93.83億元，全國只有少數企業的財力才得以應付。

此外，權利金需要4年內3次還清，業者除了繳權利金還要蓋大樓，張峯源表示，對企業而言是大負擔。

張峯源表示，設定地上權70年，由於規定地租的基準沒有設上限，讓企業心中疑慮，是否繳給政府的租金會越來越高。

張峯源表示，會針對業者的疑慮一一修正，如降低權利金、土地分兩塊招商等，但修正還需要一段時間。

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