議員批水湳經貿園區招商慢 中市府：2家百貨、1家飯店有意進駐

市議員批水湳經費園區招商牛步化。（記者蘇金鳳攝）

2020/10/20 11:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕水湳經貿園區254公頃中央公園雖已完工，但招商成績不佳，遭市議員張玉嬿及張耀中批紙上談兵，市府7年招商功虧一簣，盧團隊上任2年更連招商執行預算都沒編列，態度消極、進度牛步化，要求加快腳步。

經發局長張峯源表示，目前水湳經貿園區有2家百貨、1家飯店及保險公司表示有意願會進駐，市府持續接觸中，他表示，很多廠商都希望園區的生活機能建立後就會進駐，需要努力。

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市議員張玉嬿、張耀中今天在市議會針對水湳經貿園區的招商進度提出質疑。

張玉嬿表示，在前市長胡志強時代，前經發局長王誕生在2013年就說年底要招商，設定地上權蓋國際飯店、大型購物商場，隔年就北上為經貿專用區招商，但是失敗告終。

前市長林佳龍在2016年6月也成立產業聯盟招商，2017年和2018年都為創新研發專用區開招商說明會，也是功敗垂成。

她指出，市長盧秀燕上任2年，到現在也是靜悄悄。換句話說，號稱鑽石寶地的水湳經貿園區招商7年，一事無成，沒有企業主想要來開發，這7年招商根本就是失敗。

張玉嬿表示，前市長林佳龍在2017年5月編了100萬委外執行招商計畫，2018年也編了206萬委外招商，最後還是功虧一簣，但盧市府2019年到2021年的水湳經貿園區招商執行預算都沒編，卻在市長施政報告中說要招商，經發局手頭沒錢要怎麼招商？

張玉嬿表示，胡志強、林佳龍至少都有努力招商，也開了說明會去激發廠商的投資意願，都沒有成功招商。盧秀燕卻紙上談兵2年，僅僅上網或在施政報告說要招商，態度消極，拖拖拉拉，招商進度牛步化，讓人不解。

她指出。目前水湳經貿園區的重大公共建設已經興建中，不同以往只是規劃中，既然眾多建商都前往插旗卡位，想必企業主也在躍躍欲試，她要求局長拿出更積極的招商手段，加緊腳步，儘速召開廠商說明會，加快腳步引入國內外策略性產業參與投資，帶動水湳經貿園區及台中市整體發展。

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