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中捷藍線完成基本設計調查工作 交通局：已送交通部審查

交通局表示，市府正進行捷運藍線都市計畫變更、用地取得作業及籌備工程相關招標作業，加速計畫推展捷運藍線。（市府提供）

交通局表示，市府正進行捷運藍線都市計畫變更、用地取得作業及籌備工程相關招標作業，加速計畫推展捷運藍線。（市府提供）

2024/06/05 12:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運藍線綜合規劃今年元月獲中央核定，台中市交通局表示，為縮短前置作業期程，在核定期間同時進行捷運藍線基本設計，如沿線路線測量、地質、水文、管線、橋梁涵洞、土石方處理等各項調查工作，現已完成並將審議資料提報交通部審查，預計中央核定後10年完工通車，與捷運綠線在市區交會形成十字軸線路網。

捷運藍線全長24.8公里，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，沿途經過各大醫院、學校、觀光景點、政經中心，並與捷運綠線交會形成十字路網，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

交通局長葉昭甫表示，為加速捷運藍線前置作業，在中央進行綜合規劃審查階段，交通局便同步啟動基本設計作業，完成計畫沿線的路線測量、地質、水文、管線、橋梁涵洞、土石方處理等各項調查工作，對運量需求、環境景觀融合、交通衝擊、水土保持、大甲斷層影響等重要事項分析提供更詳盡資訊，並落實在捷運土木、建築、水電、環控、軌道、機電系統基本設計圖說、規範、成本估算工作，完善後續計畫推動內容的準確性與安全性。

交通局表示，市府正進行捷運藍線都市計畫變更、用地取得作業及籌備工程相關招標作業，加速計畫推展捷運藍線。

交通局表示，市府正進行捷運藍線都市計畫變更、用地取得作業及籌備工程相關招標作業，加速計畫推展捷運藍線。（市府提供）

交通局表示，市府正進行捷運藍線都市計畫變更、用地取得作業及籌備工程相關招標作業，加速計畫推展捷運藍線。（市府提供）

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