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連膽汁都吐出來！台中餐酒館疑食物中毒 2人送醫1住院

林祈烽接獲投訴民眾７人到餐酒店用餐，２人吃了牛肉燉飯後出現食物中毒症狀送醫，女童白血球爆增住院。（林祈烽提供）

林祈烽接獲投訴民眾７人到餐酒店用餐，２人吃了牛肉燉飯後出現食物中毒症狀送醫，女童白血球爆增住院。（林祈烽提供）

2024/04/02 14:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕寶林茶室食物中毒案造成2死及多人中毒送醫，台中市民進黨市議員林祈烽今接獲劉姓民眾投訴3月31日與6名親友前往西屯「今鶴餐酒館」用餐，其中2人食用牛肉燉飯，當晚22點出現嘔吐、腹痛、腹瀉等疑似食物中毒症狀陸續送醫，女兒住院檢查白血球飆高到1萬4000多，另名同行學生則連膽汁都吐出來，

林祈烽指民眾投訴反映，一開始都以為是單純的吃壞肚子，但聯想到台北寶林茶室事件，擔心吃壞肚子可能會死人，2名家人就醫接受抗生素治療，仍有嘔吐和腹瀉情況，令人很擔心。

劉先生投訴，31日晚間8點與家人及友人共7人前往台中「今鶴餐酒館」用餐，其中2人吃了牛肉燉飯，分別於當晚10時起出現噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉等疑似食物中毒症狀，原本以為是普通的吃壞肚子，隔天請假沒有上學，先到藥房買成藥吃，但今日又持續嘔吐，吐到膽汁都吐出來了，才趕忙就醫；女兒狀況嚴重，於4月1日下午1點多即趕至梧棲童綜合醫院醫治，白血球飆高到1萬4000多，目前住院觀察中。

林祈烽說，台灣近來發生多起重大食安中毒案件，先是波及全台的蘇丹紅風暴，接下來是已造成2死的寶林茶室食物中毒案，後來又有知名連鎖壽司店食物中毒案，新北市新莊的春酒宴也造成多人身體不適，想不到這波食安中毒風波，也延燒到台中市來。

林祈烽向衛生局查證指昨天下午已接獲梧棲童綜合醫院通報，隨即派員至「今鶴餐酒館」進行食物製備區環境之GHP衛生稽查，現場查有烤箱區地板及插座不潔、工作人員有戴耳環（針）、油煙罩不潔等未能立即改善，已責令4月4日前限期改善，並採集環境及食餘檢體送驗中，檢驗結果最快兩周後出爐，屆時將依調查結果研判。

林祈烽要求衛生局應對相關餐飲業者做好督導工作，並加強宣導食安議題，接獲疑似食安中毒事件通報，第一時間就要趕緊派員到現場查扣剩餘食材並採樣化驗，不要讓台中市發生像寶林茶室那樣的食安危機。

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