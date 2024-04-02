連任市長後首出訪 盧秀燕4/3訪新加坡3天「該見的」都會見

不去美國，連任市長後首出訪，盧秀燕今宣佈明出訪新加坡。（記者蘇孟娟攝）

2024/04/02 11:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今（2）日上午宣布，明將出訪新加坡3天；盧秀燕說，因疫情，已4年未出國，疫後邀約不少，新加坡與台灣有深厚情誼，往來密切，因此出訪新加坡進行城市交流，深化與星國情誼。

盧秀燕也被外界視作2028總統大選熱門人選，上月一度傳有意訪美，這次造訪新加坡也是她連任市長後首度出訪。

盧秀燕在市長第一任期僅曾於2019年到歐洲訪問10天，之後遇到疫情，第一任期內未再出國；隨疫情解封後，縣市首長陸續有出訪，惟盧秀燕始終未有出國計畫，何時出訪備受矚目，因被視為2028年總統大選熱門人選，上月一度傳出她將出訪美國，今日她宣佈出訪新加坡。

盧秀燕說，受疫情影響她已4年沒有出國訪問，隨著國境解封，許多國家均有邀約參訪，她將在4月3日到5日3天出訪新加坡，預計4月6日凌晨返國。

至於這次出訪新加坡會見到誰？盧秀燕說，她這次出訪，將「問候久違的老朋友」，了解新加坡的最新發展狀況和治理經驗，進行學習和合作，她要再次謝謝新加坡政府的協助，一切的行程安排都相當順利，「該見的、該談的都會進行」。

她說，台中市舉辦台中購物節，新加坡辦理新加坡熱賣會很成功，加上日前舉辦泰勒絲大型演唱會帶動經濟效益，均是台中市可以學習參考之處；其餘包括永續發展、再生能源、韌性防災等數大面向進行交流。

市府另指出，新加坡由花園城市進化為「花園中的城市」，也是東南亞第一個課徵碳稅的國家，有許多值得台灣仿效學習之處，尤其台中市為製造業重鎮，面臨產業快速變動升級，期盼此次出訪汲取新加坡永續循環經濟花園城市的成功經驗。

市府指出，市長出訪將從4月3日到5日為期3天，預計4月6日凌晨返國，包括副市長鄭照新、民政局長吳世瑋、經發局長張峯源、環保局長陳宏益、警察局長李文章、地政局長吳存金、新聞局長欒治誼及秘書處長謝佳蓁將隨行參與。

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