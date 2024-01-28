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7萬車禍賠償喬不攏 台中街頭10人互嗆追逐

警方迅速帶回10人釐清案情究辦。（圖由警方提供）

警方迅速帶回10人釐清案情究辦。（圖由警方提供）

2024/01/28 09:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市兩名年輕人為替雙方友人商談7萬元車禍賠償，今天凌晨相約協商，其中一方開著兩輛「阿法」高檔商旅車在內的4輛車赴約，結果喬不攏當街互嗆追逐，警方獲報啟動快打趕抵時，兩造雖已鳥獸散仍陸續逮回10人，還查獲K他命，訊後全案將依毒品、妨害秩序等罪嫌究辦。

上述俗稱「阿法」的Toyota Alphard商旅車，因乘坐舒適且有派頭，出門時氣勢十足，近年來受到不少社會人士喜好，儘管已漲價仍相當搶手，導致江湖上甚至流傳「社會在走，『阿法』要有」這句順口溜，令人莞爾。

台中市第二分局今天凌晨1時許獲報，轄內進化北路的大衛道社區後方巷弄，有多人疑糾紛衍生打架、喧嘩情事，立即啟動快打部隊，派遣11網30名優勢警力趕往查處，警方到場時未發現打架情事，但現場攔獲1輛轎車，立即將車上4人先帶返所並調閱監視器釐清案情。

經查，案發原因是分別25歲、29歲的劉男及賴男，各自受友人所託到場協調一起約7萬元的車禍案件賠償，劉男一方開著包括2輛「阿法」高檔商旅車在內的4輛車，共9人到場赴約，賴則單刀赴會，雙方疑因賠償金額無法達成共識大聲互嗆，劉男一方雖持棍棒，現場僅互相叫囂，雖無動手打架情形，仍引發附近居民關切報案。

經警方後續積極以車追人，陸續帶回涉案10人，查扣1小包K他命（約1公克），將在釐清相關案情後依妨害秩序、毒品等罪，移送台中地檢署偵辦；分局長周俊銘強調，民眾因私權糾紛應理性處理，切勿動輒以暴力解決爭端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，倘以身試法必有決心將涉案人員緝捕歸案，以維護市民安心生活環境。

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