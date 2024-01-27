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中台灣燈會開趴鬧元宵！龍好跳大舞池、5米高巨型音響曝光

台中龍賀燈會主題燈組「龍好跳大舞池」。（台中市民政局提供）

台中龍賀燈會主題燈組「龍好跳大舞池」。（台中市民政局提供）

2024/01/27 20:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2024中台灣元宵燈會「台中龍賀」2月16日到25日在台中中央公園登場，民政局打造「Party All Night 龍」燈區，集結29區地方特色花燈，邀請國際藝術大師「洪易」量身打造專屬派對圖騰，串連三大場景互動燈組，包括5米高巨型音響、4.5高巨無霸派對耳機造型燈組，以及樂活DJ「Party龍」主題燈組「龍好跳大舞池」，讓民眾盡情拍照打卡。

民政局長吳世瑋說，「Party All Night 龍」燈區主燈邀請到國際藝術大師洪易跨刀設計，結合最具東方節慶意象，象徵吉祥如意的龍鳳盤騰其上，搭配搖曳灑落、繽紛多彩的花朵，象徵富貴榮華，分送滿滿福氣給大家。

展區南側則打造5米高巨型音響結合龍型拱門的「咚滋龍」入口意象，利用動感燈光變化炒熱派對氣氛；北側打造4.5米高巨無霸派對耳機，結合龍脊意象、泰雅族舞群燈組，展現和平區活力，動感迎賓。

吳世瑋指出，「Party All Night 龍」燈區，代表英文的「Party All Night Long」，串聯全市山、海、屯、城區四大區域，展現29區城市風貌與地方多元文化，及各區SDGs永續發展目標施政績效，兼具創意、新潮的燈會派對場景。

主題燈組「龍好跳大舞池」，打造5米巨型音響、DJ台及螢光大舞池，由樂活DJ「Party 龍」在主燈舞池引領群眾跟著音樂一起律動，營造台中夜晚歡樂、活潑的城市量能，活動期間也有一系列精彩派對活動與民眾同樂，還有限量驚喜小禮，歡迎攜家帶眷賞燈，歡喜熱鬧過元宵。

台中龍賀燈會，以5米高巨型音響結合龍型拱門的咚滋龍，利用動感燈光變化炒熱派對氣氛。（台中市民政局提供）

台中龍賀燈會，以5米高巨型音響結合龍型拱門的咚滋龍，利用動感燈光變化炒熱派對氣氛。（台中市民政局提供）

燈會中巨無霸派對耳機結合龍脊意象的泰雅族舞群燈組，展現和平區活力。（台中市民政局提供）

燈會中巨無霸派對耳機結合龍脊意象的泰雅族舞群燈組，展現和平區活力。（台中市民政局提供）

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