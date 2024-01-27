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農曆春節7天連假 台中市垃圾收運調整

農曆春節7天連假，台中市2月8日小年夜、9日除夕均有沿街收運，大年初一（2月10日）、初三（2月12日）則採「定時定點服務」收運垃圾。（環保局提供）

農曆春節7天連假，台中市2月8日小年夜、9日除夕均有沿街收運，大年初一（2月10日）、初三（2月12日）則採「定時定點服務」收運垃圾。（環保局提供）

2024/01/27 16:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆春節7天連假將至，台中市環保局垃圾收運服務不打烊，2月8日小年夜及9日除夕均有沿街收運，大年初一（2月10日）、初三（2月12日）則採「定時定點服務」，讓民眾連假期間倒垃圾免煩惱。

環保局表示，2月7日為配合民眾年前除舊佈新大掃除習慣，特別加班沿街收運垃圾及資源回收，小年夜2月8日仍依照平日收運方式；除夕2月9日則取消夜間沿線及定點收運，改採日間收運模式，屆時請市民朋友留意垃圾車音樂，也可下載「台中垃圾清運大車隊」APP查詢垃圾車抵達時間，收運時間約較平時提早4小時開始，收運服務到所有路線收完為止。

環保局指出，大年初一（2月10日） 、初三（2月12日）全市共638處提供定時定點垃圾收運服務，每處停留時間約5至30分鐘，大年初四2月13日則恢復正常清運。另初二2月11日、初五2月14日因適逢隊員例假日，停止收運。

環保局長陳宏益表示，春節連假期間清潔人員不辭辛勞加班服務，也請民眾可配合環保局收運時程交付垃圾；另呼籲市民響應環保愛物惜物、循環利用、能修就修、能用就用，年節與親友團聚惜食減量不浪費，乾乾淨淨過好年。

環保局補充，市民如欲掌握春節期間定時定點收運資訊，可至環保局網站查詢，或下載「台中垃圾清運大車隊」APP查詢，除可查詢清運時間、路線與掌握垃圾車即時位置外，資源回收車也獨立定位，讓倒垃圾更方便，還能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播通知，即時接收最新消息、掌握垃圾車動態；如有垃圾清運相關問題，可撥打各轄區清潔隊詢問。

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