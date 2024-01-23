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去年過百歲生日 知名「彩虹爺爺」黃永阜今過世

「彩虹爺爺」黃永阜今天驚傳過世。（資料照）

「彩虹爺爺」黃永阜今天驚傳過世。（資料照）

2024/01/23 17:24

首次上稿：16:27
更新時間：17:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區知名景點彩虹眷村，由素有彩虹爺爺美稱的黃永阜老先生一手打造，每年吸引200萬人次造訪，即便近年身體狀況大不如前，仍不忘拾起畫筆繼續創作，去年才喜過百歲生日，未料這兩天強烈寒流來襲，今天下午驚傳黃老先生因病過世，令人不勝唏噓。

彩虹眷村又稱彩虹村、彩虹藝術公園，2008年因該眷村面臨遭拆建的命運，榮民住戶黃永阜當年開始在待拆除的老屋上作畫，畫作顏色如彩虹般鮮艷富有童趣，而有「彩虹爺爺」之稱，日本漫畫貴太郎會社更稱讚爺爺是「台灣的宮崎駿」。

據了解，民國13年次的彩虹爺爺係廣東台山人，早年隨國軍由海南島輾轉來台，參加過古寧頭及823等大小戰役，經過戰爭歲月洗禮下仍保有一顆赤子之心，即便後來身體狀況大不如前，亦不忘拾起畫筆繼續創作，一筆一筆勾勒出專屬的繽紛色彩。

但黃翁近年來因經濟狀況不佳，與妻子搬到彩虹村附近居住，晚年患有糖尿病、痛風、腎臟病等慢性疾病，廖姓女兒也會固定前往探視，今天中午黃翁用餐後午睡，下午3時許突無呼吸心跳，剛好返家的女兒發現後立即通知消防人員到場，現場急救約8分鐘後無效，到院救治後確認死亡。

廖女表示，父親年事已高，無任何外傷，應屬自然死亡，轄區第四分局春社所員警協助後，聯繫衛生所報請行政相驗，分局長李建興第一時間指示春社所長邱量虔前往關心致意，並允諾家屬全力協助辦理後續治喪事宜。

四分局表示，分局長李建興深知彩虹爺爺對文化藝術的貢獻，造就並延續眷村文化精神，去年初曾主動聯繫邱量虔前往關懷慰問，看到拄著拐杖但精神奕奕的彩虹爺爺，彼此噓寒問暖，李除自掏腰包外，另集結地方善心人士及民間團體慰問金，感謝他創造許多療癒人心的作品，為社會帶來幸福的正能量。

「彩虹爺爺」黃永阜今天驚傳過世。（資料照，記者許國楨翻攝）

「彩虹爺爺」黃永阜今天驚傳過世。（資料照，記者許國楨翻攝）

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