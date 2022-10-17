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    盧秀燕「全國輔選」 蔡其昌：連林姿妙都輸「築夢不踏實」

    盧秀燕近來全國輔選被解讀為2024總統大選暖身，蔡其昌說施政滿意度連林姿妙都輸「築夢不踏實」。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕近來全國輔選被解讀為2024總統大選暖身，蔡其昌說施政滿意度連林姿妙都輸「築夢不踏實」。（記者蘇孟娟攝）

    2022/10/17 17:15

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕尋求連任的國民黨台中市長候選人盧秀燕，近來全國輔選行程多，外界視盧是角逐2024熱門人選，民進黨台中市長候選人蔡其昌指出，盧秀燕的施政滿意度排名連宜蘭縣長林姿妙都輸，「築夢不踏實」，連市政都做不好還要築夢，他只能尊重，但「市民無法接受一選上就要走的市長」；盧秀燕競選總部表示，現在是2022台中市長選舉，大家都要把握當前，努力爭取選民支持。

    選舉愈見白熱化，盧秀燕除市內輔選行程外，近來全國輔選行程頻繁，被外界解讀「志不在台中市長」，蔡其昌指出，若她有她的志向、有夢要去追，要選總統、副總統，市長就換他來當，因為市長要解決很多問題，須要很認真打拚、投入，才能把市政做好，他先說，有夢去追、築夢，就每個人各做好自己的事。

    蔡其昌話鋒一轉說，但他要勸盧秀燕築夢要踏實，她做到施政滿意度全國第17名，「連林姿妙都輸」，在此之下，她要去追求、去築夢，「尊重她的夢」，但勸她若連市政都沒辦法做好就是「築夢不踏實」，市政不做好還要築夢，他只能尊重，但不要選完立刻就要走，台中市民不會接受這樣的市長。

    另，針對外界把盧秀燕視為「藍營大母雞」，蔡其昌也說，選舉開票出來才會知道誰是大母雞，選舉須穩健、紮實勤勞才是重點。

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