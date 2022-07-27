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    台中連日爆槍戰 盧秀燕報病況、強調「面對治安檢討絕不閃躲」

    腿傷再請假就醫，盧秀燕直球對決質疑「面對治安檢討絕不閃躲」。（圖：市府提供）

    腿傷再請假就醫，盧秀燕直球對決質疑「面對治安檢討絕不閃躲」。（圖：市府提供）

    2022/07/27 12:51

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕上午臨時請假，市府原僅透露盧秀燕「腿部傷勢未癒」又再度復發，今臨時請假再赴醫檢查，盧秀燕中午透過臉書說「金歹勢」，因昨晚深夜腿部腫脹，反覆難眠，今才請假回診；不過，因台中連日發生槍案，盧秀燕今臨時請假額外引關注，盧秀燕也回應質疑「做不夠好的，秀燕面對檢討，絕不閃躲」。

    盧秀燕上午臨時請假引發外界關切，中午她透過臉書報平安，盧秀燕先致歉說，「金歹勢！腿傷又再復發了」；她說，本來以為過兩天就可以走動，但走訪行程加上開會久坐，還是造成右腿重新腫脹，兩條腿一粗一細，家人看了都搖頭，本想等到週五議會議程結束後再去就診，昨晚深夜腿部腫脹，反覆難眠，決定接受建議今天上午回醫就診，所以再次向市民請假。

    盧秀燕指出，醫生曾囑要好好休息，腿傷反覆發作，這次會完整治療，「乖乖聽醫生的話，請給我一點點時間，我很快回到最前線，繼續打拚」；但市政工作都順利推動中，我也能透過視訊會議參與市政，不會受到影響。

    盧秀燕更回應連續發生重大刑案的檢討聲，也直言，近期發生兩起槍擊案，令市民心生不安，台中好不容易改善的治安，不容重新受到挑戰，她已立刻請警方展開「肅槍專案」，擴大臨檢任務，強化治安，今天洗車場的槍擊案已偵破，感謝警方一天內破案。另一案兇嫌，警力也正動員數百警力全面追緝，務必為家屬追正義、討公道。

    她強調，「做不夠好的，秀燕面對檢討，絕不閃躲」，警察是治安工作的第一線，也請市民給他們支持，市長會做警察的後盾。

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