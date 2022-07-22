國中女外表太「超齡」！1500元援交 嫖客兩度獲判無罪

羅男花1500元，與13歲少女性交易，法官以少女外表「超齡」等理由，判決羅男無罪。（情境照）

2022/07/22 09:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市羅姓男子前年透過交友軟體，以1500元代價，與年僅13歲的國中少女小芳性交易，被小芳之母控告，法院審理時，羅男大呼冤枉說，他不知小芳是13歲的國中生，他曾問小芳年齡，小芳卻說「不要問」，他主觀認為小芳已成年，台中地院與台中高分院也認為，交友軟體登入會員時，會顯示年滿18歲才能登入的警語，小芳外表「超齡」，羅男不知小芳實際年齡的辯詞可採信，一、二審都判決羅男無罪。

判決書指出，羅男與年僅13歲的國中少女小芳（化名），2020年4月24日透過交往軟體，於中市約見面後，由羅男開車載到汽車旅館，以每小時1500元代價性交易，事隔2週後，小芳之母得知，提出告訴，檢方認為羅男縱使不知小芳年僅13歲，也能推斷得知小芳年齡介於14至16歲之間，據此依刑法對14歲以上、未滿16歲少女性交罪起訴。

台中地院一審認為，小芳於檢警偵查時說，性交易結束後，她才在車上坦白告訴羅男，她只有13歲，不過，小芳之後改口說，她在交友軟體的電話，以及到汽車旅館途中，她告訴羅男自己只有13歲，但她之後又再改口說，她告訴羅男自己是14歲，台中地院審理時，小芳又改口說，她告訴羅男自己是15歲，說詞反覆不一，台中地院以小芳證詞反覆，難以採信等理由判決羅男無罪，台中地檢署上訴台中高分院二審。

二審法官認為，雙方是在交友軟體認識，交友軟體要登入會員、驗證身分，且登入時會有「已滿18歲才能進入」警語，小芳在交友軟體上偽填年齡，另外，法官認為小芳身材並不瘦小，當時雖是素顏赴約，卻是穿便服，小芳也承認常有朋友認為她「比較成熟、超齡」、「說我像18歲」。

台中高分院與台中地院法官都認為，從小芳身型、輪廓與穿著打扮，讓人難以分辨小芳的真實年齡，羅男也說，他當時懷疑小芳是否年滿18歲，小芳卻說「不要問」，小芳沒有明確說出自己實際年齡，羅男確實會誤認小芳已成年，據此判決羅男無罪，一、二審都判決無罪，除了有「刑事妥速審判法」第九條，判決適用的法令抵觸憲法，判決違背司法院解釋或判例，檢方才能上訴，否則判決確定。

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