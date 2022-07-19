台灣農漁業物產館揭牌 蔡其昌稱讚農會轉型典範

霧峰農會內的「台灣農漁業物產館」今天揭牌，將整合區域內優質的農特產品，打造精品組合帶動區域觀光。（記者陳建志攝）

2022/07/19 19:38

〔記者陳建志／台中報導〕結合全台14家農漁會共同組成的台灣農創興業股份有限公司，將在霧峰桐林興建酒廠，將以霧峰香米釀造的酒品擴大對外行銷，並以「重組、減量、再用與循環」的創意行動延伸永續發展的概念，提升台灣農漁會產品的市場競爭優勢，由霧峰區農會與台灣農創公司共同協力合作經營的台灣農漁業物產館今天也正式啟用，透過整合區域內農民團體的優質農特產品，打造精品組合期使帶動區域觀光，拓展在地特色農產品能見度。

台灣農創公司暨台灣農漁業物產館今天舉行揭牌，包括台灣農創公司董事長黃景建、農委會副主委陳駿季、立法院副院長蔡其昌、台中市農業局長蔡精強、市議員李天生、蘇柏興和多家農會都派人出席見證。

台灣農創公司董事長黃景建表示，霧峰農會以香米釀酒多年，為了擴大產量決定在霧峰桐林興建第二座酒廠，希望讓青年返鄉帶動地方發展，因此透過地方創生平台，希望國發會能投資支持，政府雖覺得很好想以國發基金投資，但因只能投資公司不能投資農會，因此邀集台中市霧峰、大肚、大雅、沙鹿、神岡、烏日、龍井等七家農會擔任發起人共同設立台灣農創公司，之後再新增台中市清水、大安、大里、豐原、花蓮縣壽豐鄉農會、彰化區漁會、天元一炁公司等14家農漁會與農企業共同投資。

黃景建表示，台灣農創公司本著環保、社會責任和公司治理的ESG宗旨，以「重組、減量、再用與循環」的創意行動延伸永續發展的概念，扮演連結思維創新與在地產業結合的橋梁。

今天同時揭牌的台灣農漁業物產館，則是希望整合區域內優質的農特產品，打造精品組合帶動區域觀光，拓展在地特色農產品的能見度。因今年適逢霧峰區農會創會100週年，為推廣農業教育，一併更新農會大樓內包括烘焙、廚藝、律動及多功能4大教室，結合各領域專業師資和嶄新的教室，讓參與者更舒適的上課。

出席祝賀的立法院副院長蔡其昌稱讚，霧峰農會近年的發展堪稱是台灣農會轉型的典範，就像霧峰的清酒，聞起來很香，喝下去才知道越喝越有味道，尤其將米從最單純的吃飽，提升到建立品牌，並形成文化，相當不容易。

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台灣農創公司今天舉行揭牌儀式，希望提升台灣農漁會產品的市場競爭優勢，包括董事長黃景建（右8）、立法院副院長蔡其昌（右7）、農委會副主委陳駿季（右6）等人都出席祝賀。 （記者陳建志攝）

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