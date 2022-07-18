人為縱火？台中太平大火燒2戶 警調監視器釐清

太平區新光路今天發生民宅和工廠火警，游姓住戶懷疑遭人縱火，警方已調閱監視器釐清。 （記者陳建志翻攝）

2022/07/18 22:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區新光路一間工廠和緊鄰的民宅，今天上午10點多發生大火，猛烈的火勢和濃煙相當嚇人，在消防人員全力灌救下，火勢約在半個小時撲滅，所幸屋內人員及時逃出沒有人員傷亡，不過現在傳出，火警發生前曾有一名不明人士出現在現場，住戶懷疑遭人縱火，警方獲報後已調閱監視器釐清，不排除遭人縱火，將迅速通知到案，以釐清案情。

台中市消防局今天上午10點50分接獲民眾報案，表示太平區新光路有工廠起火，立刻派遣第三大隊、中山、東英、北屯、東山及大誠等分隊，出動各式消防車輛14輛，49名消防人員到場搶救，抵達時工廠還有隔壁1、2樓的民宅都已經全面燃燒陷入火海，消防人員立刻佈水線搶救。

因製作塑膠袋的工廠裡面堆放成品和原料，現場不但竄出火舌，巨大的濃煙更是直竄天際相當嚇人，所幸在消防人員全力搶救下，火勢約在11點12分控制，11點22分撲滅，沒有人員傷亡。

該場火警造成工廠，還有隔壁的鐵皮民宅遭火吞噬，這間鐵皮民宅平時是游姓男子在居住，昨天火警發生時游男正在工地工作，聞訊趕回家裡查看，鄰居的監視器卻拍到火警發生前，有1名不明人士出現在現場，接著就發生火警，因此懷疑遭人縱火。

太平分局新平派出所警方表示，獲報後調閱附近監視器，確實發現火警發生前有一名不明人士出現在現場，不過是否涉嫌縱火尚待釐清，將通知該人士到案說明，以釐清案情。

太平區新光路今天發生民宅和工廠火警，監視器拍到火警發生前曾有一名不明人士出現，警方將通知到案說明。 （記者陳建志翻攝）

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