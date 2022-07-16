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    潭水亭觀音媽300名誼子女回娘家 多件文物展出

    潭水亭觀音媽300名誼子女回娘家。 （記者張軒哲攝）

    潭水亭觀音媽300名誼子女回娘家。 （記者張軒哲攝）

    2022/07/16 16:02

    〔記者張軒哲／台中報導〕在觀音媽成道日前夕，台中市潭水亭今日號召300名誼子女回娘家換絭，為平安項鍊重新換紅線，在觀音媽庇佑下疫後生活平安健康，最高齡誼子女81歲黃卉楨阿嬤，最小是8個月大嬰孩，眾人在庇佑下長大，場面熱鬧，廟方首創「誼子女專用護照」結合闖關活動，帶領大家一步一腳印重遊觀音媽廟，現場特別展出潭水亭多件古寶物，有5件神衣及重建廟前的香爐等，讓「觀音媽有愛，潭水亭用心」的精神持續傳遞。

    黃卉楨表示，自己是觀音媽虔誠的信徒，很靈驗，在觀音媽的庇佑下，內孫外孫都平安。目前24歲的雙胞胎哥哥劉致榮表示，觀音媽就像是他第二個媽媽，只要寒暑假就會和弟弟劉為鵬一起做志工服務，考試求職的路上，都有觀音媽的幫助，現在也很順利地進入銀行業服務，未來還會跟隨觀音媽的腳步，一起為社會服務。

    潭水亭主委張煌棋說，觀音媽的誼子女成年後仍是觀音媽疼愛的孩子，今年在廟方號召下，有300名誼子女回娘家，相當感動，就像是一家人回家團聚那般的溫暖，在觀音媽前為大家一一換絭，以全新的紅線過香爐，讓大家的疫後生活都能得到新加持，健康平安心想事成。

    立委楊瓊瓔也是虔誠的觀音媽信眾，她表示，觀音媽長期以來照顧地方心靈，廟方以各種創新活動，傳遞觀音菩薩的信念，讓慈悲濟世的精神，也能透過不同世代方式延續。

    潭水亭文教組組長吳孟芬表示，活動中結合全國首創的「誼子女專用護照」，將「開基祖水流觀音」一比一呈現提供給大家拍照，也特別展出多件古寶物，包括有5件觀音媽換穿過的神衣，及重建廟前使用的香爐，重現觀音媽廟歷史點滴，一步一腳印探循全國最大的廟中廟，藉由文物背後的故事，讓人更了解觀音菩薩與潭仔墘文化發展，晚間也舉辦露天電影院和親子共賞，讓大家感受從前廟埕共同熱鬧的人情味。

    潭水亭誼子女回娘家換絭持續到21日，不少家長特別帶著新生兒做觀音媽誼子女，廟方歡迎大家一起來做觀音媽的囡囝，只要準備簡單的金紙餅乾，和帶著一個虔誠的心祈求，一定能讓觀音媽歡喜收為誼子女，平安長大。

    8旬阿嬤黃卉楨是觀音媽誼子女。（記者張軒哲攝）

    8旬阿嬤黃卉楨是觀音媽誼子女。（記者張軒哲攝）

    潭水亭誼子女回娘家換絭持續到21日，不少家長特別帶著新生兒做觀音媽誼子女。（記者張軒哲攝）

    潭水亭誼子女回娘家換絭持續到21日，不少家長特別帶著新生兒做觀音媽誼子女。（記者張軒哲攝）

    潭水亭展出超過百年觀音媽香爐。（記者張軒哲攝）

    潭水亭展出超過百年觀音媽香爐。（記者張軒哲攝）

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