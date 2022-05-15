獨家》小心有鹿！台中大肚直擊梅花鹿被「路殺」 居民：非首起

清潔人員運用大型機具載運走鹿屍。（黃姓民眾提供）

2022/05/15 23:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓市民14日開車行經大肚區沙田路時，直擊一頭梅花鹿慘遭行經車輛撞死的驚悚事故，心有餘悸向當地友人談及此事，仍不捨梅花鹿無端橫死，事後得知去年同路段也曾發生梅花鹿遭「路殺」意外，他向本報反映，呼籲民眾行經該路段小心開車或騎車，避免自身車輛及野鹿的碰觸危險。

黃民說，這起事故發生在14日下午近4時許，當時他開車沿沙田路行駛要到大肚區訪友，突見前方一輛豐田自小客緊急煞車，他應變緩速超車後因好奇停放到路旁安全處，下車察看時才驚見，原來是一隻目測重約7、80斤的梅花鹿母鹿，當時突然自路旁竄出到路面，豐田自小客駕駛根本來不及應才撞上，造成梅花鹿當場死亡。

而這起事故也導致自小客的前葉子板及保桿受損，所幸該名年約40多歲的男性駕駛未受傷，但驚魂未定的向獲報前來處理的員警說明原委，公所清潔隊隨後也前來，將鹿屍以大型機具載運走進一步處理。

黃民表示，他隨後到友人家談及此事時仍心有餘悸，友人說，早期大肚山曾有人養鹿，雖然之後沒養了，當年所養的鹿留在大肚山，便自行繁衍，有時會在大肚山區的道路或步道出沒，因此民眾偶爾會看到鹿的蹤跡，但自從先前發生大肚山火燒山後，就陸續發生梅花鹿跑入社區的情形。

而沙田路因是海線交通要道，平時車流量不小，野鹿進入沙田路，對車輛及野鹿本身都很危險，過去就曾發生野鹿遭「路殺」的事故，去年3月，一隻重約百餘斤的公鹿，也是跑到同路段被撞死，提醒民眾行經該路段小心開車或騎車，避免衍生意外。

圖中梅花鹿突竄路中被撞死。（黃姓民眾提供）

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