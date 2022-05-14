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    首頁　>　臺中市

    台中殯儀館前車禍 重機騎士撞貨車噴飛慘死

    蕭男重型機車撞得零件遍佈一地，當時貨車正要到殯儀館（圖右後）送貨。（記者張瑞楨翻攝）

    蕭男重型機車撞得零件遍佈一地，當時貨車正要到殯儀館（圖右後）送貨。（記者張瑞楨翻攝）

    2022/05/14 19:49

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北區昨天（13日）晚間，發生一起死亡車禍，位置就在中市殯儀館（崇德生命禮儀館）大門前，駕駛紅牌重型機車的蕭姓男子（44歲），綠燈直行通過路口時，撞上轉彎送貨到殯儀館的貨車，整個人當場撞飛，重摔落地，送醫不治，駕駛貨車的康姓男子（24歲）沒有酒駕，但卻可能有轉彎車沒有禮讓直行車的過失，警方依過失致死罪嫌法辦，並呼籲路口應減速行駛，以保安全。

    中市政府警察局第二分局交通分隊調查，昨天晚間8時許，位於北區崇德路與五義街口，亦即殯儀館大門前，發生自小客貨車與大型重機車（俗稱紅牌）的交通事故，調查顯示，康男駕駛自小客貨車，當時從崇德路，要左轉往進入殯儀館送貨，當時下班返家的重型機車騎士蕭男，沿著崇德路北往南直行，兩人對向，騎乘重型機車撞上自小貨車，蕭男頭部等處重創，到達醫院前已死亡。

    錄影畫面顯示，雙方都是綠燈，康男貨車可轉彎，但應禮讓直行車，蕭男直行撞上轉彎的貨車，整個人當場撞飛，重摔落地，畫面令人觸目驚心，警方對康男酒測，並無酒精反應，蕭男到院之前已死亡，未實施酒測，警方已調閱行車紀錄等影像釐清發生經過，移由交通警察大隊針對肇因做初步分析研判，並依過失致死罪嫌移送康男。

    二分局呼籲，交通事故於路口發生比例偏高，目前推行的「路口減速運動」，正是要提醒汽機車駕駛人行經路口，應減速慢行、禮讓來車，減少事故發生機率。

    這場死亡車禍，案發地點就在台中市崇德殯儀館（圖左後）。（記者張瑞楨翻攝）

    這場死亡車禍，案發地點就在台中市崇德殯儀館（圖左後）。（記者張瑞楨翻攝）

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