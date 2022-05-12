借書同時找工作！ 大里就業服務台遷至中市圖大里分館

大里就業服務台搬遷至台中市立圖書館大里分館1樓，今天舉行揭牌啟用儀式。 （記者陳建志翻攝）

2022/05/12 20:16

〔記者陳建志／台中報導〕為提升大里區就業服務品質，提供求職者更寬敞友善的就業服務環境，台中市就業服務處大里就業服務台喬遷至台中市立圖書館大里分館1樓，今天由勞工局長張大春主持揭牌啟用，新據點將勞工局「就業服務台」與文化局「圖書館」融合，讓市民朋友「借書同時找工作」，獲得雙重效益，讓台中市就業服務能量再提升。

大里就業服務台成立於2001年，服務轄區除大里外，也包括太平、霧峰、烏日，多年來服務求職民眾超過5萬1562人次，成功媒合就業2萬9236人次，是在地人就業的指引明燈，為了提供民眾更舒適、方便的服務，遷至台中市立圖書館大里分館1樓，今天舉行揭牌啟用。

勞工局長張大春表示，近年疫情衝擊全台經濟，影響許多企業與勞工，市府在兼顧防疫與經濟下逆勢成長，疫情期間企業仍願意大力投資台中，截至今年4月，台中的投資總額已高達1兆477億元，包括廣三崇光企業投入約200億元打造烏日高鐵超級娛樂購物城、斥資65億元的漢神洲際購物中心已於去年10月底動工與預計今年下半年開幕的三井LaLaport等，開創台中無限商機。

台中市就業服務處表示，市府將原本設置於兒童青少年福利服務中心內的大里就業服務台，搬遷到市立圖書館大里分館1樓，現在就服台的使用空間不僅更寬敞明亮，交通位置及停車也更便利；除了提供就業諮詢、工作媒合、職業訓練諮詢等就業服務，就服台內並設置「閱讀圖書區」，放置職涯發展、求職面試相關書籍，讓民眾充電再出發！另外，為讓求職民眾安心工作，就服台也提供社會局托老、托育相關資源連結，以更多元完善的服務，滿足市民需求。

台中市就業服務處說明，大里就業服務台新址（大里區中興路一段163號）正門口就有公車站牌並備有寬敞的汽機車停車場，歡迎求職民眾及求才廠商多加利用，服務時間為週一至週五上午8時至下午5時，電話04-24852742，更多訊息請至台中市就業服務處網站（https://www.eso.taichung.gov.tw/）查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法