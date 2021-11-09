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    桃園就業中心回歸行政園區 2樓打造「銀髮延就院」

    原先在桃園市桃園區南華街的桃園就業中心，進駐行政園區舊勞工大樓，嶄新空間讓民眾為之一亮。（記者魏瑾筠攝）

    原先在桃園市桃園區南華街的桃園就業中心，進駐行政園區舊勞工大樓，嶄新空間讓民眾為之一亮。（記者魏瑾筠攝）

    2021/11/09 17:32

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕舊桃園市勞工育樂中心因老舊、空間狹小，由桃園市政府與中央攜手推動改造，由勞動部出錢、市府出地，完成後由原先設在桃園區南華街的桃園就業中心進駐，並在2樓打造「銀髮延就院」，成為中高齡者專屬就業專區。桃園市長鄭文燦今與勞動部長許銘春聯袂揭牌，鄭表示，桃園就業中心回歸市府行政園區內，讓民眾洽公更方便，市府也會繼續與中央配合推動政策，幫助民眾就業。

    「透過中央與地方合作，守住就業黃金關卡！」鄭文燦指出，許多國家因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情經濟衰退、失業驟增，但桃園每年平均求才13萬人、求職者約8萬人，市府順利媒合6萬多人找到工作，總媒合率約86％，尤其青年媒合率近9成，每年平均讓2萬2000位青年順利踏入職場。

    鄭文燦還說，桃園站在防疫第一線，也是受疫情影響的海嘯第一排，但桃園目前無薪假人數僅約1500人，是六都中第2少，安心即時上工計畫也提供全國最多的公部門工作機會，派工超過7300人，另桃園有逾千家企業參與「安穩僱用計畫」提供全國最多的近萬個職缺，目前已完成媒合5000多人，且有2000餘人已上工。

    許銘春則表示，勞動部於2016年、2017年委託桃園市政府在南、北區陸續成立中壢就業中心與桃園就業中心，將持續與市府、桃園大專院校及民間團體共同合作，讓民眾找到好頭路、雇主找到好人才。

    桃園市長鄭文燦（右4）、勞動部長許銘春（右3）今聯袂出席「桃園市政府桃園就業中心喬遷開幕記者會暨揭牌儀式」。（記者魏瑾筠攝）

    桃園市長鄭文燦（右4）、勞動部長許銘春（右3）今聯袂出席「桃園市政府桃園就業中心喬遷開幕記者會暨揭牌儀式」。（記者魏瑾筠攝）

    桃園就業中心2樓打造「銀髮延就院」，成為中高齡者專屬就業專區。（記者魏瑾筠攝）

    桃園就業中心2樓打造「銀髮延就院」，成為中高齡者專屬就業專區。（記者魏瑾筠攝）

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