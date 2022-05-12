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    拒訪率高致樣本數不足 民進黨台中北區議員民調延長1天進行

    賴佳微爭取議員四連霸。（賴佳微提供）

    賴佳微爭取議員四連霸。（賴佳微提供）

    2022/05/12 15:17

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕民進黨台中市議員第九選區（北區）民調昨晚進行，其中北區4搶2局面，選情激烈，因拒訪率太高致樣本數不足，破天荒展開「延長賽」，黨中央決定今晚繼續民調，參選人賴佳微、楊宗澧直指選民近期被密集轟炸的拜票、催票，甚至是假民調電話所擾，造成拒訪率過高；參選人陳俞融表示自己是假民調的受害者，到底是哪一方做的也不知道。

    賴佳微表示，連任3屆北區市議員以來，已做2次初選民調，第一次要打延長賽到第2天，直指「可能大家被近期密集又狂轟猛炸的假民調、真拜票的電話，弄得很煩了吧」、「連今天正式民調，下午還有人接到假民調！」強調對選民很抱歉，民進黨初選造成擾民，對民進黨是傷害。

    楊宗澧認為，昨晚民調初選出現拒訪率過高，對手在初選期間鋪天蓋地的看板海、大量催票電話，造成動員疲乏，有選民反映一天要接至少2、3通電話，在北區藍大於綠的選民結構，超級動員已造成選民反感，擔心討厭民進黨的人變多。

    陳俞融表示，北區是公教區，民進黨初選民調拒訪率低，可以理解，但造成樣本數不足，無法完成則感到意外，其他選區也曾發生，原本希望昨晚能持續民調到10點半，不要再打擾選民，現在電話民調從昨晚延長到今晚繼續進行，心情非常緊張。

    楊宗澧說，民調樣本數不足，昨晚光是一家民調公司取得的樣本僅800份，不足1036份的基本統計標準，如果以原有數據分析會誤差太大，無法反映真實民意，才會要求隔天繼續民調。

    民進黨北區民調初選有現任議員賴佳微、前任市長張溫鷹女兒陳俞融、前市黨部副執行長楊宗澧及里長高敏裕參加，由於昨晚6點到10點進行民調後樣本數不足，無法完成民調，賴佳微與陳俞融希望能延長民調到10點半，而楊宗澧與高敏裕則希望隔日再民調，由於只要參選人有反對意見則無法進行，最後黨中央決定今晚再做一次民調，民進黨台中市黨部主委李天生則認為選情大致已定，延長民調應不影響結果。

    陳俞融出身政治世家，選舉策略明確、積極。（記者蔡淑媛攝）

    陳俞融出身政治世家，選舉策略明確、積極。（記者蔡淑媛攝）

    楊宗澧長期從事社運工作。（記者蔡淑媛翻攝）

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