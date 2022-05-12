中市購200萬劑快篩期下週到貨 曾梓展喊話中央：以快篩取代PCR

曾梓展表示，台中市自購200萬劑快篩希望下週陸續到貨。（記者蘇金鳳攝）

2022/05/12 11:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對疫情逐步攀升，多位市議員在市議會提出質詢，關心市府如何因應，衛生局長曾梓展表示，此波疫情99.6%都是輕症，現在的重點是如何預防輕疫成為中重症，而中重症避免死亡，未來希望中央政策以快篩取代PCR，減少讓民眾拿藥還要多跑醫療院所一趟。

市議員黃仁今天在市議會提出質詢，每天台灣確診新冠肺炎人數，超過5萬人以上，重症死亡人數，每天攀高，不免令很多市民感到恐懼害怕；而孩子是否要趕緊施打莫德納疫苗疫苗，或6月份什麼時候可以輪到施打BNT兒童疫苗，更讓父母揪心。

黃仁詢問衛生局長曾梓展，在抗疫的過程，衛生局應該給民眾安心的宣導。

衛生局長曾梓展表示，在抗疫過程，中央會滾動修正，中市公衛配合政策調整。

曾梓展指出，此波疫情99.6%都是輕症，目前的防疫的重點如何預防輕疫成為中重症，中重症避免死亡，是病毒共存價傎下的重要做法。

曾梓展指出，要早期找出輕症的人，快篩試劑就要加強，中市府積極採購200萬劑，若下星期能陸續到貨，會研議要如何提供，他未來希望中央政策能快篩代替PCR，減少多跑一趟醫院做PCR採檢。

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中市議員黃仁表示，疫情讓市民恐懼，要衛生局好好宣導（記者蘇金鳳攝）

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