中市衛局人力吃緊 如果發生這件恐無法負荷

曾梓展表示，依照中央之前的匡列要求，確實負荷不了，目前縮減匡列族群，衛生單位仍是做到「頂點」，確實很辛苦，如確診數字直線上升，可能很快就沒辦法應付了。（記者蔡淑媛攝）

2022/05/10 15:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕疫情持續升溫，確診者爆增，台中市今天新增確診個案3346人，市議員邱素貞在議會質詢指衛生局日夜加班、疲於奔命，民眾電話諮詢打不進去，擔心衛生局人力是否能負荷；衛生局長曾梓展坦言，中央日前將匡列密切接觸者縮減為同住家人，有稍微緩解，但仍做到「吃緊」，如果確診數字仍直線快速上升，可能又無法負荷，現在的確做得很「吃力！」盼民眾多體諒。

曾梓展也說，期盼中央將新冠肺炎從法定傳染疫第5類能降到第4類，能像流感經快篩陽性給藥，可簡化衛生單位的工作，把輕症控管好，不要惡化成中重症，也讓醫護專心照顧中重症患者，這是超前部署最重要的事。

曾梓展表示，依照中央之前的匡列要求，確實負荷不了，目前縮減匡列族群，衛生單位仍是做到「頂點」，確實很辛苦，如確診數字直線上升，可能很快就沒辦法應付了。

曾梓展表示，衛生局諮詢及關懷專線已開140線，以5月4日一天就打了1萬5千多通，可能比1999還多，衛生局接了8千多通電話，又打出去7千多通電話，希望市民能多包容，大家都在打拚。

邱素貞也質詢中市10日起實施「診所PCR得來速」機制，全市共有425家診所，目前僅7家開設，配合家數過少，要求衛生局應協助開設，滿足民眾篩檢需求，避免到醫院大排長龍的不便。

對此，衛生局長曾梓展表示，有的診所因擔心增加醫事人員的風險，有的診所因空間較小，採分流較困難，因此影響配合意願，目前正努力招診所加入，不過，仍須醫診所與醫護人員有意願，衛生局主動免費借給診所採檢亭使用，衛生局會在流程上再協助。

此外，邱素貞關心市府針對兒童提供「兒童得來速」服務，透過綠色通道，讓兒童可以盡速採檢，目前成效如何？曾梓展說，9日有202位兒童透過兒童得來速模式採檢，除了PCR採檢外，還有做相關醫療服務。

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議員邱素貞質詢衛生局人力問題及診所PCR開設家數少。（記者蔡淑媛攝）

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