超過30元？送「冬瓜牌」洗衣精 基進黨控告顏團隊涉違選罷法

李雨蓁（圖右）今會同律師到台中地檢署按鈴控告顏團隊違反選罷法。（記者許國楨攝）

2021/12/20 11:05

〔記者許國楨／台中報導〕中二選區林靜儀競選團隊與台灣基進最近接獲民眾陳情，收到顏寬恒團隊贈送市價超過30元洗衣精，有違反選罷法疑慮，基進組織部主任李雨蓁今會同律師陳冠琳到台中地檢署按鈴告發，宣誓捍衛選舉公正性的決心；顏寬恆則回應洗衣精成本僅16、7元，呼籲民進黨側翼不要蹭流量、搶鏡頭。

身兼林靜儀競選團隊執行總幹事的李雨蓁指出，上週開始陸續接到民眾陳情，收到鄰里長發送的「冬瓜牌洗衣精」，發送區域包含大肚區以及沙鹿區三鹿里等，其中三鹿里里長正是顏清標的弟弟顏清通，過去在陳柏惟罷免案期間，就有鄰里長挨家挨戶發放連署書的事件，如今改成發放洗衣精，希望檢調單位進行查證釐清民眾疑慮。

「顏寬恒團隊選擇贈送洗衣精是一件非常可笑的事情，真正該洗淨的是顏家本身」，李雨蓁除痛批並對顏寬恒團隊提出三點訴求：一、面對爭議不要玩兩面手法，在螢光幕前裝可憐說自己被抹黑，但在地方上卻做這種敗壞選舉風氣的事情。二、請誠實面對這些爭議，不要再威脅、恐嚇鄉親，甚至利用這種蠅頭小利想要影響民眾。

三、從公投結果來看，可以知道台灣人是渴望進步與良善的，但顏寬恒團隊慣用的選舉手法已經遭到民眾唾棄，與其贈送洗衣精給民眾，不如請顏家好好洗滌自己的身心靈。

李雨蓁強調，許多鄉親看不慣顏家骯髒的選舉手法，但仍會感到畏懼與不安，那就交給競選團隊與台灣基進，團隊會透過匿名的方式進行檢舉，讓我們一起杜絕賄選歪風，進行一場真正公平的選戰。

而針對顏寬恒回應該洗衣精進貨價格只有16元一事，律師陳冠琳表示，如果顏寬恒有特殊的管道可以低於市價進貨，那就請提出相關證明，讓檢調以及民眾進行查證。

李雨蓁表示，團隊最近接獲民眾陳情，收到顏團隊贈送市價超過30元洗衣精。（記者許國楨攝）

李雨蓁表示，團隊最近接獲民眾陳情，收到顏團隊贈送市價超過30元洗衣精。（記者許國楨攝）

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