再站路口謝票 莊競程︰感謝台中人給新人機會

莊競程站路口鞠躬謝票，感謝鄉親支持。（記者蔡淑媛攝）

2020-01-14 16:52:57

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市北北屯新科立委接連2天車隊掃街謝票，莊競程今天再站路口謝票，一早在街口向上班及上課的民眾不停鞠躬、揮手道謝，感謝鄉親支持，他說，當初在選舉時站街口向選民拜票「從哪裡拜託就要從那裡」也自跟選民保證，一定會努力實現政見，創照台灣美好未來，也給下一代更好的成長環境。

莊競程上午7點，就和競選團隊站在北屯路和文心路口，向民眾謝票，經過的民眾都給莊競程比出一個大大的讚，莊競程也一一鞠躬表達感謝。

莊競程說，早上在路口謝票，就跟他當初在競選的時候，也是都是7點在路口向民眾拜票，因為有北區北屯區鄉親的這些相挺，才有今天的勝選，所以他抱著感恩的心情，也是在相同時間向選民問好，感謝大家的支持。他拜票行程以及謝票行程，就是自始至終都是一致的。

莊競程也談及剛開始投入選戰的艱辛，去年9月4日接受民進黨的徵召，一開始只有他與舅舅曾朝榮議員在外面跑基層，曾議員在地方的服務非常久，在議會及同僚之間也都是風評很好，所以就透過向部分議員借將，包括邱素貞議員的執行長陳逢時等人，負責媒體部分的聯繫跟新聞的發布，由於自己是政治素人，知名度從零開始，媒體空戰很重要，競選期間的媒體聲量做大，幾乎每天都會有新聞出現在地方的版面上，逐漸打開知名度。

隨後志工團隊進駐，原來在黨內也爭取立委提名的對手楊宗澧，也為他助選，其團隊進駐總部負責擔任小編工作，在各路人馬的的支持與協助下才能贏得勝選，他說，台中市選民願意給新人表現機會，這是台中市特殊現象，包括本屆當選的他以及陳柏惟，還有上屆的洪慈庸以及張廖萬堅，也強調台中選民會認真檢視當選人表現與政見是否實現，而他會更認真努力兌現政現及服務。

莊競程強調，這次能夠當選，他真的非常感謝北區、北屯區的所有的鄉親給他的支持跟相挺。未來他也會努力去達成他之前在競選過程，對選民所做的承諾，並將他的政見都實現。希望在北區、北屯區，甚至整個台中市，以及台灣整個國家的未來，都可以帶來更美好的一個發展，也可以為下一代創造更美好的環境，讓下一代可以安心的在台灣很好的環境下成長。

莊競程站路口謝票，感謝鄉親支持。（記者蔡淑媛攝）

莊競程站路口鞠躬謝票，感謝鄉親支持。（記者蔡淑媛攝）

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