台中今起恢復老人健保補助 但7月仍需繳費…

2019-07-01 08:17

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市7月1日起將恢復老人健保補助，全市超過22萬名長輩受惠，社會局指出，老人健保補助由市府統一代繳，民眾不必再繳費，但保費已往採「當月通知、下月繳費」模式，7月可能仍會收到6月繳費單，請民眾還是須繳清。

台中市7月1日起恢復老人健保補助，社會局指出，舉凡設籍台中滿1年的65歲以上且綜合所得稅率5%以下的長者，7月起健保費均由市府統一代繳，並非匯入老人或其親人個人帳戶。

社會局指出，已往保費繳納均採「當月通知、下月繳費」模式，民眾自8月起就不會再收到健保繳費單；但7月可能仍會收到6月繳費單，請民眾還是須繳清。

市府社會局長李允傑表示，「老人參加全民健康保險保險費自付額補助」追加預算案7.28億元24日經議會三讀通過，台中市自7月起恢復老人健保補助，長輩無須申請，市府直接與財稅中心比對符合補助資格者名單，交由衛生福利部中央健保署直接減免。

李允傑說，投保單位（各公司行號、學校、各類職業工會、公所等）或被保險人，8月底前（單月繳）或9月底前（雙月繳）會收到7月份健保繳費單，其中，符合補助資格者收到的繳款單，會註記健保費已由台中市政府補助。如投保單位已提前收取健保費，符合補助資格長輩可確認應繳納金額，直接向投保單位辦理退費。

社會局表示，老人健保費補助以照顧經濟弱勢為目的，在符合公平正義原則下，已訂定排富機制。補助對象為設籍台中市滿一年，且年滿65歲以上老人（或55歲以上原住民），經國稅局核定106年綜合所得稅稅率5%以下，也就是綜合所得淨額54萬元以下。

社會局進一步說明，老人如由納稅義務人（如子女）申報為受扶養人，納稅義務人綜合所得稅稅率5%以下，該名長輩方能獲得健保補助。補助金額依長輩實際應繳納保費補助，但以第六類保險對象應自付保險費金額為上限，也就是每人每月最高補助749元。

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