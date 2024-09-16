恆春搶孤攝影賽 仕紳祭祀奪金引議

恆春鎮公所今年配合中元豎孤棚競賽舉辦攝影比賽，日前公布金獎作品卻引發批評，圖為金獎作品「排場壯觀」。（擷取自恆春鎮公所網站）

2024/09/16 05:30

廣角鏡頭拍攝人像變形 挨批毫無專業 公所︰美感主觀 尊重評審專業

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣恆春鎮今年的中元豎孤棚競賽爭議不斷，鎮公所今年配合活動舉辦攝影比賽，十三日公布得獎作品，獎金三萬元的冠軍作品竟是平凡無奇的地方仕紳祭拜畫面，引發攝影界及眾多參賽者譁然，網路上罵翻天，抨擊毫無專業可言，鎮公所網站昨天一度因流量劇增被塞爆無法進入。

網路罵翻 公所網站被塞爆

恆春鎮公所表示，攝影比賽分為恆春鎮之美及搶孤兩個主題，凡今年於恆春鎮內拍攝照片皆可投稿參賽，美感相當主觀，公所尊重評審就專業所評選出來的作品。

豎孤棚波折多 爭議添一樁

恆春中元豎孤棚競賽前發生參賽隊伍攻旗手涉入殺人事件，比賽時又發生第一名與第二名攻旗手在棚頂交頭接耳延誤名次的爭議，現在竟連攝影比賽作品也出現評選水準低落的批評。

恆春鎮公所公布攝影比賽得獎作品後，金獎作品成為眾矢之的，盧姓參賽者以超廣角拍下豎孤棚前以國民黨籍鎮長尤史經為首等地方仕紳排排站祭祀畫面，因廣角鏡頭拍攝使得照片中人像變形扭曲，引發外界抨擊作品評選毫無專業可言，鎮公所的網站一度被塞爆無法進入。

網友諷長官整排 實至名歸

網友譏諷，「長官整排入鏡獲金獎實至名歸」，也有攝影師「建議」恆春鎮公所應為得獎作品舉辦攝影展，讓鎮民共賞。

鎮公所指出，這次有四十多人參賽，攝影作品有五百多張，得獎者將於九月十九日於恆春鎮公所禮堂舉行頒獎典禮，有關藝術及美感的認知相當主觀，得獎作品顯然是以各種不同的角度及構圖或氛圍觸動評審而入選，將邀請評審及前三名作者出席，並說明得獎原因。

恆春鎮公所今年配合中元豎孤棚競賽舉辦攝影比賽，圖為銅獎作品「祥獅獻瑞」。（擷取自恆春鎮公所網站）

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