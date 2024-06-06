端午連假 恆春半島住宿率僅7成

墾丁端午連假訂房人潮不如預期，粗估六萬車潮湧入恆春半島。（資料照）

2024/06/06 05:30

不及往年9成 3天假期估6萬車潮湧入 屏東警將啟用調撥車道及分流措施

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕三天端午連假將至，出國潮加上天候不穩定，恆春半島旅遊住宿率僅七成左右，警方預估將超過六萬車潮湧向景點，人車潮將集中在前兩天，屏東警方將啟用調撥車道及分流措施，呼籲民眾遵守疏導，並避開北返集中的十日下午時段。

墾丁大街晚間「人車分流」管制

恆春地區往年端午連假平均住宿率高達九成以上，但近期天候不穩定加上出國潮熱度未減，雖然花東人潮因震災減少，但包括小琉球及墾丁訂房率都差強人意，連假第一天部分飯店及旅館住房達到九成，第二天約八成，最後一個晚上則低於五成以下。

台一線壅塞路段 派遣警力疏導

「今年觀光業皮要繃緊了！」當地房間數最多的墾丁福華飯店表示，端午連假訂房率出乎意料的「不高」，為吸引遊客住房，特別在連假第三天後推出四人房四千二百元的優惠方案，比起連假期間低了一半價格，希望能提升今年旅遊旺季的住房率。

雖然端午連假住宿訂房不如預期，但屏東警方仍預估將有六萬以上車潮湧向恆春半島，水底寮至枋山路段連接台東及墾丁車潮，車流量大，警方將於台一線四三六公里（水底寮五岔路口）到四四五．五公里（嘉和路口）視車潮調撥車道，除採燈控輪放方式，也將拉長車道縱深，以利車流順利匯集成一車道，三工處也將出動空拍機，監控沿線車流，即時派遣警力疏導車多壅塞路段；墾丁大街晚間則進行「人車分流」管制。

呼籲避開10日下午北返時段

警方表示，九日下午針對北返車潮，將啟動北上調撥車道策略，引導台一線與台九線三叉路口車流，並連接沿山公路分流，請用路人行經車多路段時耐心駕駛，切勿行駛機慢車道，警方將加強取締違規。

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