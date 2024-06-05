黑鮪豐收價跌 學者籲拓新市場

2024/06/05 05:30

全國捕獲量近5年連續攀升 建議冷凍儲存配合冷鏈物流 拉長行銷時間

〔記者陳彥廷／屏東報導〕全國黑鮪魚捕獲量近五年連年攀升，去年更超過國際原定配額，只因流用配額得以安全通過，中山大學海洋事務研究所教授張水鍇表示，據長年觀察及復、保育措施下，黑鮪豐收未來將更為常見，不過豐收價格就易下滑，今年下級品低價事件雖屬個案，但仍是警訊，漁業界應提早因應。

漁獲增加將成常態

黑鮪魚資源曾在二○一○年邁入捕獲低谷，以捕撈量最多的屏東東港來說，從二○一○到二○一九年有七年不足千尾，最低僅五○五尾，負責管理黑鮪資源的西太平洋漁業委員會（WCPFC），二○一四年通過北太平洋鮪類及類鮪類國際科學委員會（ISC）的提案，著手進行資源恢復，其中最主要的是配額減半措施，包括幼魚配額減半。

張水鍇說，大魚從幼魚長起是簡單道理，但上游國家幼魚配額減半讓成魚資源回復的成效遠超預期，證實傷害黑鮪資源最嚴重的是捕撈幼魚的漁業。

以東港為例，從二○二○年開始，每年皆突破兩千尾，去年則捕獲逾千噸，都是多年來新高，今年魚季才一半，亦已突破三千尾，很快就會接近配額上限一九六五噸。

應及早規劃相關配套

張水鍇強調，隨著海洋資源復甦，若黑鮪魚資源管理可以守得住，漁獲增加將成常態，整個漁業界應及早規劃相關配套，漁業署今年罕見的行銷黑鮪魚進行多元利用已是轉變，開拓新的市場通路，或是生產端轉型為更便利冷凍儲存的漁法，配合冷鏈物流，黑鮪季可以開始打「季後賽」，拉長行銷時間。

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