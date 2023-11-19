屏榮慶週年 表揚「明揚大火」4護理師

明揚大火超速飆車返回醫院救護的屏榮護理師。（記者葉永騫攝）

2023/11/19 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東榮民總醫院昨天舉辦週年慶及彩色光譜電腦斷層儀啟用，退輔會主委馮世寬相當肯定屏東榮總全體醫護的用心，嘉獎四位明揚大火時停休火速趕回醫院的護理人員，院長吳東霖更是霸氣的表示，超速罰單都「買單」繳納。

趕路超速罰單 院長買單

屏東榮總設立一週年，已在屏東擔任起重症醫療的主力，十月底已經完成近二十台TAVI手術、近三十台達文西手術、治療及診斷性心導管超過三百例、微創脊椎及骨關節手術一百三十多例、腫瘤放射治療逾三千八百人次，大大提升屏東在地醫療的服務品質。

昨天舉辦周年慶，退輔會主委馮世寬、縣長周春米、立委鍾佳濱、廖婉汝等各界人士都前往參加，馮世寬對屏東榮總的設施和醫護人員的用心相當肯定，並嘉獎四位護理人員超速趕回醫院救護。

屏東榮總院長吳東霖則霸氣表明，明揚大火當天為了救人返回醫院的護理人員，超速罰單他全負責，並且秀出一千六百元的罰單，隨後揭幕啟用彩色光譜電腦斷層儀，強調新設備讓患者能夠在最短的時間接受後續治療，提升治療成效。

被開超速罰單的副護理長熊思婷說，明揚大火當天接獲醫院召回的訊息後，她立刻從潮州火速趕回醫院，由於一邊電話連絡一邊開車，在縣一八九線竹田段，時速超過八十公里被開了超速罰單，而護理師張晏婷、傅蕾亭、楊適如三人則是在台南市受訓重大災害處理，得知消息後飆車返回屏榮投入救護工作，受到各界肯定。

啟用彩色光譜電腦斷層儀

縣長周春米說，屏東榮總從大武軍營轉為守護屏東縣民的醫院，帶給屏東很大的依靠，這次明揚大火，醫師負責核傷分類，讓所有的病患得到最好的照顧，因此現在所有的病患都已經出院了，謝謝所有的醫護人員。

屏東榮民總醫院喜迎一周年，退輔會主委馮世寬（前排中）及各界代表前往致賀。（記者葉永騫攝）

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