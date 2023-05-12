消失80餘年 武威山烏皮茶「回家」

縣長周春米、瑪家鄉公所、辜嚴倬雲植物保種中心與北葉國小學童共同種下六十株武威山烏皮茶。（記者蔡宗憲攝）

2023/05/12 05:30

屏東特有瀕臨滅絕物種 成功復育3500多株幼苗 重返原生育地種下60株

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一度被認為已絕種的屏東縣特有種「武威山烏皮茶」，經保種中心復育，至今已成功復育出三千五百多株幼苗，為讓武威山烏皮茶回到原生育地落地生根，屏縣府在瑪家鄉遊客中心舉行保種植樹活動，由縣長周春米、瑪家鄉公所、辜嚴倬雲植物保種中心與北葉國小學童共同在母親節前夕，種下六十株武威山烏皮茶，象徵重回母親懷抱。

謎樣的植物 早年日學者曾採集

武威山烏皮茶是屏東在地特有植物，過去被稱為「武威山茶」，以屏東縣瑪家鄉、來義鄉兩處為主要棲息地，其野外族群數量稀少，屬嚴重瀕臨滅絕物種。一九一八年日本學者佐佐木舜一在武威山採集過，此後再也沒有人採集到該植物，只能依文獻資料描述想像它的模樣，成為謎樣的植物。

廿年前重現 科博館等成功復育

縣府農業處表示，二○○三及二○○四年有登山客及屏科大學生兩度採集，並送交台大教授謝長富鑑定，確定就是消失八十多年的神秘植物武威山茶，在國立自然科學博物館楊宗愈研究員與辜嚴倬雲植物保種中心研究團隊努力下，成功復育出三千五百多株幼苗。

瑪家鄉植樹 象徵重回母親懷抱

周春米表示，武威山烏皮茶不僅是全世界特有種，也是屏東物種，瑪家、來義是主要棲息地，此次植樹活動標題中的「sisaumaq（音譯：希沙屋瑪）」是排灣族語，意指「歸鄉的路」，在瑪家鄉舉辦植樹活動，如同帶領它們回家一樣，未來將妥善照顧，為屏東環境保育與生態永續盡一份心力。

周春米說，屏東沿山擁有雋永的原民文化、豐富的在地物產與得天獨厚的山林景觀資源，透過專業保育管道，讓消失八十多年的神秘植物武威山烏皮茶復育成功，縣府努力保存屏東所擁有的山林產業及文化，並讓民眾了解物種保育重要。

武威山烏皮茶（資料照）

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