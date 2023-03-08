東屏農特產 前進東京食品展

東京食品展開幕，屏東縣長周春米（右）前往參加，大力促銷屏東產品。（屏東縣政府提供）

2023/03/08 05:30

首長率團親征 推廣交流芒果、醬油、紅烏龍等在地美食 增加行銷通路

〔記者葉永騫、黃明堂／綜合報導〕亞洲最大食品展「東京國際食品展」七日在日本東京國際展示場正式開幕，屏東縣長周春米、台東縣長饒慶鈴及立委劉櫂豪前往現場為參展廠商加油打氣，屏東展出芒果、鳳梨、香蕉等農產到醬油及鱸魚加工品，台東則推好味美食分享、限定品茗預約制、台東專屬小物。

盼打進日本市場 與各國廠商交流

這次東京食品展是疫情後睽違三年再度參展，屏縣府及屏東食品業者都相當重視，也是周春米上任後第一次組團出訪，期盼透過東京食品展與世界各國廠商分享交流，為屏東產業爭取最大推廣效益；饒慶鈴、劉櫂豪也向日本介紹紅烏龍、鳳梨釋迦、洛神、紅藜以及果酒、果醋等。盼能為台東的農特產品，打進日本市場，增加國際行銷通路。

周春米在開幕會上表示，此次屏東為台灣參展單位最多的縣市，除了屏東館十家廠商外，另有七家屏東廠商分佈在台灣館內農委會、水產冷凍、畜產工會等攤位，展出陣容堅強。

周春米說，「屏東好物，品質保證」，從芒果、鳳梨、香蕉等農產到滴雞精、龜鹿二仙膠、職人釀造的醬油、鹼性離子水、鱸魚加工品等，還有廣受全球喜愛的珍珠奶茶的粉圓，都是屏東生產的，現場展攤洽詢人潮絡繹不絕，讓屏東館詢問度非常高。

饒慶鈴表示，今年疫情紓緩、防疫政策鬆綁後，縣府率領在地特色商家食品，前往參加亞洲最大的東京國際食品展，縣府也積極媒合通路商、代理商等交流活動，期望能協助增加在地業者產品進入日本市場的機會。

屏東石斑魚 成功進軍日本藏壽司

另外，在東京食品展開展之前，也傳出屏東石斑魚成功進軍日本迴轉壽司市場的好消息，日本藏壽司將採購冷凍石斑魚切片，此次參加東京食品展的栗煬國際公司即為供應商之一，周春米感謝栗煬公司為石斑魚產業打開新通路，希望未來繼續努力推廣屏東午仔魚及水產品外銷日本。

台東縣長饒慶鈴（左二）與立委劉櫂豪（右二）在東京同為台東物產進入國際助攻。 （台東縣政府提供）

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