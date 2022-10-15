半島歌謠祭開跑 今晚夏川里美演唱

來自澳洲的樂手Caiti Baker（左三）首度在舞台與古謠孩子合唱。（記者蔡宗憲攝）

2022/10/15 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕二○二二半島歌謠祭在昨起於恆春北門廣場展開，活動從裝置藝術和民謠大賽起跑，晚間有已逝大師查馬克・法拉屋樂加入泰武古謠吟唱，來自澳洲的樂手Caiti Baker更首度在舞台與古謠孩子合唱，今晚則有萬眾矚目的民謠時尚秀、歌手范逸臣以及日本心靈歌姬夏川里美的演唱。

Caiti Baker與泰武古謠的合作曲目「Slow Down」，是第一次正式與泰武古謠的孩子們在台灣同台演出，二○一九年寫出的「Slow Down」，當時查馬克・法拉屋樂加入泰武古謠的吟唱；儘管查馬克辭世，但這首由Caiti、查馬克老師和音樂人James、Papertoy合力完成的歌曲，選在歌謠祭正式演出。

恆春古城牆 今晚時尚秀

今年半島歌謠祭由民謠大賽打頭陣，活動主視覺為粉紅色系，搭配現場各式隨風飄揚的布旗裝置，讓民眾直呼好療癒；演出者有金曲獎得主漂流出口、百合花和在地樂團浮可泰，分別改編不同民謠首度演出，而今晚登場的「民謠時尚秀」，由時尚設計師Daniel Wong帶領專業模特兒和素人模特兒走上恆春古城牆，同根生樂團改編的民謠重新詮釋走秀音樂，讓百年古城蛻變成時尚伸展台，讓觀眾相當期待。

此外，另一個重頭戲是范逸臣及夏川里美的演出，讓許多歌迷期盼不已，同樣都在今晚陸續登場，民眾可利用假期到恆春北門週邊欣賞。

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