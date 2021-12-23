屏大爆師生不倫 系主任暫停職務

2021/12/23 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國立屏東大學已婚的文化創意產業學系系主任葉晉嘉與人妻研究生發生不倫戀，引發外界批評，屏東大學昨天已暫停葉的系主任職務，屏東縣教育產業工會認為，屏東大學近來弊案及醜聞不斷，呼籲校長古源光以積極作為挽救校譽。

人夫怒控已婚教授 校方啟動調查

一名人夫投訴，其妻去年到屏大文化創意產業學系修碩士學分，竟與指導教授葉晉嘉發生不倫戀，他從妻子手機發現兩人曖昧對話，內容明顯超出正常師生關係，經詢問後，其妻坦承今年五月在葉晉嘉主動提出交往後陷入熱戀，並多次受葉邀約在研究室見面，他為此暴瘦十公斤，並罹患憂鬱症，不知該如何面對小孩，「家庭完全破碎」。

人夫指出，葉事後曾登門致歉並企圖送紅包賠罪，但此舉形同羞辱，讓他無法接受，他於今年八月底就數度向屏東大學檢舉，卻未獲校方明確回應。

屏東大學昨天表示，該案已完成校安通報程序，並移請性別平等教育委員會事件初審小組審議，因涉違反「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」教師專業倫理的規定，決議組成調查小組啟動調查。

屏東大學表示，該校人事室於十二月十四日召開教師評審委員會會議審議，決議中止葉師與案生的論文指導關係，並針對案生修習葉師的課程予以更換授課老師，葉晉嘉也主動表明即起「暫停」系主任行政職務靜候調查。

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