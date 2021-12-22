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    首頁　>　屏東縣

    年收逾400萬 關山遊憩區經營有成 恆春公所獲表揚

    恆春鎮公所於公共造產工作競賽成績優異，獲得觀光育樂類第二名，內政部次長陳宗彥頒獎給恆春鎮長陳文弘（右）。（記者陳彥廷攝）

    恆春鎮公所於公共造產工作競賽成績優異，獲得觀光育樂類第二名，內政部次長陳宗彥頒獎給恆春鎮長陳文弘（右）。（記者陳彥廷攝）

    2021/12/22 05:30

    公所發揮創意用心維護景點 獲全台公共造產第二名佳績 鎮長陳文弘抱回80萬元獎金

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東恆春的「關山夕照」被CNN名列「世界十二大夕陽美景」，縱使去年受武漢肺炎（新形冠狀病毒病，COVID-19）疫情侵襲，各縣市公共造產大受影響，但關山遊憩區仍獲觀光育樂類第二名佳績，內政部次長陳宗彥昨天到屏東枋山鄉表揚得獎機關，肯定恆春鎮公所維持景點的創意與用心，也鼓勵全國鄉鎮市多發掘自己特色。

    關山夕照 名列世界12大夕陽美景

    去年全台地方政府公共造產共創造盈餘十一點五億餘元，縣市政府前五名分為南投縣、嘉義縣、宜蘭縣、屏東縣及基隆市；屏東縣則有恆春鎮、萬丹鄉、長治鄉三鄉鎮於鄉鎮部分獲獎。

    受疫情影響，去年觀光育樂類首獎從缺，由恆春鎮奪下第二名，鎮長陳文弘抱回八十萬元獎金。陳文弘說，關山全區為隆起珊瑚礁台地，登山看夕陽沿途不僅生態豐富，大型珊瑚礁更如同藝術品，CNN讓全世界廣知「關山夕照」之美。

    太陽造型裝置藝術 吸引遊客

    陳文弘說，恆春半島擁有世界級地理景觀，位處半島西側的關山，依山傍海居高臨下，山海觀夕照美景盡收眼底，二○一六年提報為公共造產後，年收入曾逾六五○萬元，至今前三年也都在四百萬元以上，挹注鎮公所財政，縱使去年有疫情也未明顯下滑。

    陳宗彥強調，歷經去年疫情侵擾，不少鄉鎮公共造產收入銳減，但恆春關山園區內設置幸運海龜剪影藝術拍牌、太陽造型裝置藝術與友善步道，成功吸引遊客。

    恆春半島西側的關山，依山傍海居高臨下，「關山夕照」美景吸引遊客爭睹。（恆春鎮公所提供）

    恆春半島西側的關山，依山傍海居高臨下，「關山夕照」美景吸引遊客爭睹。（恆春鎮公所提供）

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