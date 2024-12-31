有「蛇」秘嘉賓！東港鎮跨年晚會 360度高空煙火點亮大鵬灣

東港跨年晚會在大鵬灣舉辦。（民眾提供）

2024/12/31 16:41

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港鎮公所今年續辦「跨年晚會」，地點仍維持在去年辦後獲得好評的大鵬灣國際休閒特區，今天晚間7點開始，由於明年將迎來生肖蛇，主辦單位用諧音哽賣關子，強調將有「蛇」秘嘉賓登場，歡迎民眾前來一同浪漫跨年。

東港的「舞動東港幸福飛揚」跨年晚會將以360度風火輪高空煙火秀點亮大鵬灣，並請來金曲歌后黃妃、朱海君、icyball冰球樂團等超強卡司接力開唱，還有邱軍、林良歡、鄭華耕、陳言寧等實力派歌手表演，創作鬼才黃明志壓軸演出。

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警方指出，雖然已有承辦台灣燈會的經驗，但人、車潮仍不可小覷，因此將祭出各式交管措施，維持順暢。

主辦單位規劃晚會邊停車場有大鵬灣國際卡丁車停車場、跨海大橋東港側、跨海大橋南平側（青州灣外、濱灣碼頭停車場及活動會場入口處備有接駁專車）。

東港鎮公所並祭出接駁專車，於31日17時30分起至2025年1月1日1時30分止，約15分鐘1班次，行駛路線規劃路線A自大鵬灣休閒特區出發→東新國中→星巴克→共和社區→大鵬灣休閒特區；路線B自大鵬灣休閒特區→跨海大橋東港側→跨海大橋南平側（青州灣外） →濱灣碼頭→大鵬灣休閒特區；路線C則為大鵬灣休閒特區→基督教長老教會大鵬灣教會前廣場→保發農藥行（建安宮外）→慈惠護專大門→興農里辦公處→東興國小→興農里辦公處→慈惠護專大門→保發農藥行→基督教長老教會大鵬灣教會前廣場→大鵬灣休閒特區。

警方建議來訪民眾將車輛停於停車場，請勿違規停車或占用道路，鼓勵搭乘大眾運輸工具前往活動會場，共維週邊交通順暢，並隨時注意本身安全及隨身貼身物品，東港警分局歡迎大家來欣賞東港夜景、聽音樂、看煙火，一起倒數計時迎新年。

東港跨年晚會在大鵬灣舉辦。（民眾提供）

東港跨年晚會在大鵬灣舉辦。（民眾提供）

東港跨年晚會接駁車及停車動線。（警方提供）

東港跨年晚會接駁車及停車動線。（警方提供）

東港跨年晚會接駁車及停車動線。（警方提供）

東港跨年晚會接駁車及停車動線。（警方提供）

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